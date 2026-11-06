ATP potvrdio: Poznat još jedan učesnik Završnog Mastersa u Torinu!

Ostalo je još nekoliko nepoznanica.

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Američki teniser Frensis Tijafo (28) zvanično je obezbedio plasman na završni turnir sezone, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).

Trenutno osmi reket svetske liste će po prvi put u karijeri igrati na završnom ATP turniru sezone. On je sedmi teniser koji se kvalifikovao za turnir u ovom italijanskom gradu.

Tijafo je obezbedio plasman na završni turnir, pošto je Ben Šelton danas pobedio Tomija Pola u četvrtfinalu Mastersa u Parizu.

Frensisov mlađi sunarodnik, Ben je izborio plasman u polufinale Mastersa u glavnom gradu Francuske, pošto je savladao "bombardera" Pola rezultatom 2:1 (po setovima 6:4, 4:6, 6:3).

Big Foe: QUALIFIED ✅ Frances Tiafoe secures his place amongst the world's elite as he qualifies for the #NittoATPFinals for the first time in his career 👏 https://t.co/UyJOZ5BncJ — ATP Tour (@atptour) November 6, 2026

Dakle, iako je ranije eliminisan u drugom kolu Mastersa u Parizu od Francuza Kventana Alisa sa 1:2 (3:6, 6:1, 6:7 (9:11)), Frensis Tijafo ima razlog da slavi.

Plasman na završni turnir sezone su, pored Tijafoa, već obezbedili Nemac Aleksandar Zverev, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Francuz Artus Fis.

Ostalo je samo još jedno upražnjeno mesto, najbliži mu je Australijanac Aleks de Minor.

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