Tenis

ATP potvrdio: Poznat još jedan učesnik Završnog Mastersa u Torinu!

С.С.

06. 11. 2026. u 18:33

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Ostalo je još nekoliko nepoznanica.

АТП потврдио: Познат још један учесник Завршног Мастерса у Торину!

FOTO: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Američki teniser Frensis Tijafo (28) zvanično je obezbedio plasman na završni turnir sezone, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).

Trenutno osmi reket svetske liste će po prvi put u karijeri igrati na završnom ATP turniru sezone. On je sedmi teniser koji se kvalifikovao za turnir u ovom italijanskom gradu.

Tijafo je obezbedio plasman na završni turnir, pošto je Ben Šelton danas pobedio Tomija Pola u četvrtfinalu Mastersa u Parizu.

Frensisov mlađi sunarodnik, Ben je izborio plasman u polufinale Mastersa u glavnom gradu Francuske, pošto je savladao "bombardera" Pola rezultatom 2:1 (po setovima 6:4, 4:6, 6:3).

Dakle, iako je ranije eliminisan u drugom kolu Mastersa u Parizu od Francuza Kventana Alisa sa 1:2 (3:6, 6:1, 6:7 (9:11)), Frensis Tijafo ima razlog da slavi.

Plasman na završni turnir sezone su, pored Tijafoa, već obezbedili Nemac Aleksandar Zverev, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Francuz Artus Fis.

Ostalo je samo još jedno upražnjeno mesto, najbliži mu je Australijanac Aleks de Minor.

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