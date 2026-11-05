Ovo se Delijama neće svideti! Stigle loše vesti za Zvezdu pred gostovanje Olimpijakosu!

Duel klubova čije navijače vezuje bratstvo igra se u petak (20.15).

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Košarkaši Crvene zvezde su u dosadašnjem toku Evrolige ostvarali sjajan učinak. Tim Ibona Navara je na 3. mestu tabele, vezao je dve pobede, a ukupno ima šest trijumfa u potonjih sedam mečeva.

Poslednji je u Areni deklasiran Minhenski Bajern, dok ekipu s Malog Kalemegdana u sredu čeka najveći ispit i gostovanje Olimpijakosu! Okršaj sa evropskim šampionom i braniocem titule, predstavljaće istinski derbi 10. kola, budući da drugoplasirani Pirejci (7-2) imaju samo pobedu više od narednog gosta (6-3).

Svestan je toga i Jorgos Barcokas, koji upozorava pred dolazak Zvezde u dvoranu "Mira i prijateljstva". Grčki stručnjak je, ujedno, rastužio navijače Beograđana saopštivši da se u roster vraća Evan Furnije, koji se oporavio od povrede:

- Trenirao je i juče i prekjuče. Nije još na sto odsto, i dalje oseća određene tegobe, ali učestvuje i u vežbama sa kontaktom i igraće. Očekuje nas veoma zahtevna utakmica. Trenutak u kojem igramo protiv Crvene zvezde nije dobar za nas s obzirom na to kako oni trenutno igraju. U odličnoj su formi, postižu mnogo poena i ostvaruju ubedljive pobede - rekao je Barcokas.

Nije štedeo trofejni stručnjak reči hvale na račun Navarovih izabranika:

- Ipak, najvažnije je to što im je odbrana veoma čvrsta, što potvrđuju i statistički podaci. Protivnicima dozvoljavaju najniži procenat šuta za dva poena u Evroligi. To znači da izuzetno dobro štite svoj koš. U poslednje vreme često preuzimaju u odbrani sa Odželejem na poziciji petice. Želim da kažem da veoma poštujem trenera Navara. On stvara timove sa jasnim identitetom i njegove ekipe igraju sve bolje kako vreme prolazi. Utakmica će biti veoma teška i moraćemo da odigramo dobro kako bismo pobedili.

Barcokas je istakao da su povrede u ovom trenutku glavna karakteristika sezone u Evroligi.

- Ako nadležni treba na nešto da obrate pažnju, onda je to problem povreda. Kada tim na svakoj utakmici ostane bez jednog ili dva igrača, on i dalje mora da ostane konkurentan i da nastavi da pobeđuje. Ako se igrači – koji su po prirodi takmičarski nastrojeni – drže plana igre, imamo dobre šanse da pobedimo u svakom meču, bez obzira na to koliko igrača odsustvuje sa terena - poručio je Grk.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Biće to prilika i za debitovanje Džona Končara, nekadašnji NBA as, sa zavidnim stažom u Memfisu, Juti, Njujork Niksima...

- Njegova situacija je specifična jer je reč o igraču koji nikada nije igrao van Amerike. Od koledža je nastupao samo u NBA i nikada nije odlazio u inostranstvo. Njegovo prilagođavanje ide veoma dobro tokom ove nedelje, koliko trenira sa nama. Očekujte da će igrati. Za mene je najvažnije da novi igrač ne promeni način na koji ekipa igra. Idealno je ako može da se uklopi u naš sistem i pomogne timu da pobeđuje. Postepeno će pokazati i svoje individualne kvalitete. Nije igrač od kojeg ćete videti ludosti ili poteze van sistema, ali smatramo da je igrač koji nam odgovara - dodao je Barcokas.

Na kraju je podvukao da će "Oli" teško naći zamenu za povređenog Žana Montera:

- Iskustvo mi govori da ćemo, ako pokušamo da pronađemo još jednog Montera, sto odsto ćemo doživeti neuspeh, jer drugog Montera nema. On je toliko dobar igrač - sa svojim specifičnim skupom karakteristika, nemoguće je pronaći nekoga istog kalibra. Moramo da pronađemo dobrog igrača, koji može imati slične ili drugačije karakteristike. U ovom trenutku ne tražimo neke konkretne osobine, već jednostavno dobrog igrača koji odgovara potrebnom standardu - zaključio je Barcokas.

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