VUČEVIĆ: "Neka ostane zabeleženo da su revolucionari došli na ideju da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen, ovo je samo početak"

LIDER naprednjaka Miloš Vučević izjavio je da je neverovatno kako su brzo režimski mediji potrčali da Hram Svetog Save koji je svetinja predstave kao nelegalnu građevinu.

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- Došli smo do toga da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen pa ga valjda treba i srušiti. Izvesni Blagoje Pantelić, čovek koji je izbačen iz SPC jer je vređao crkvu i patrijarha je otvorio pitanje da li je Hram Svetog Save legalan. Čuli smo i da crkva treba kalendar da menja, da ga usklašuje sa drugim crkvama. Čuli smo da je svega šest vladika dostojno da budu vladike. Videli smo da zborovi i plenumi treba da biraju patrijarha. A došli smo i do toga da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen. I sve ovo bi bilo smešno, da nije naša tužna realnost u Srbiji. Neka ostane zabeleženo da su revolucionari došli na ideju da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen. Zapamtite - rekao je Vučević.

Vučević se prisetio govora, kako je rekao, "strasnog podržavaoca novog režima, Dinka Gruhonjića, koji je govorio da će oni kada dođu na vlast da od crkava prave “pabove” i “sprdnju”.

-Što me sada dodatno plaši. Setimo se da su već 26. oktobra, dan nakon izbora požurili da prekreče pravoslavne grafite širom Srbije, a ovaj poslednji napad je samo početak - rekao je Vučević.

(Dnevnik)