Politika

VUČEVIĆ: "Neka ostane zabeleženo da su revolucionari došli na ideju da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen, ovo je samo početak"

К.Л.С.

06. 11. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER naprednjaka Miloš Vučević izjavio je da je neverovatno kako su brzo režimski mediji potrčali da Hram Svetog Save koji je svetinja predstave kao nelegalnu građevinu.

ВУЧЕВИЋ: Нека остане забележено да су револуционари дошли на идеју да је Храм Светог Саве нелегално саграђен, ово је само почетак

Foto: Instagram

 - Došli smo do toga da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen pa ga valjda treba i srušiti. Izvesni Blagoje Pantelić, čovek koji je izbačen iz SPC jer je vređao crkvu i patrijarha je otvorio pitanje da li je Hram Svetog Save legalan. Čuli smo i da crkva treba kalendar da menja, da ga usklašuje sa drugim crkvama. Čuli smo da je svega šest vladika dostojno da budu vladike. Videli smo da zborovi i plenumi treba da biraju patrijarha. A došli smo i do toga da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen. I sve ovo bi bilo smešno, da nije naša tužna realnost u Srbiji. Neka ostane zabeleženo da su revolucionari došli na ideju da je Hram Svetog Save nelegalno sagrađen. Zapamtite - rekao je Vučević.

Vučević se prisetio govora, kako je rekao, "strasnog podržavaoca novog režima, Dinka Gruhonjića, koji je govorio da će oni kada dođu na vlast da od crkava prave “pabove” i “sprdnju”.

-Što me sada dodatno plaši. Setimo se da su već 26. oktobra, dan nakon izbora požurili da prekreče pravoslavne grafite širom Srbije, a ovaj poslednji napad je samo početak - rekao je Vučević.

(Dnevnik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ UPOZORAVA: Preti zatvaranje fabrika u Srbiji
Politika

0 0

VUČIĆ UPOZORAVA: Preti zatvaranje fabrika u Srbiji

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da ekonomski program novih vlasti, prema njegovoj oceni, može da dovede do ozbiljnih posledica po privredu Srbije, uključujući zatvaranje fabrika i gubitak radnih mesta.

06. 11. 2026. u 17:07

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge