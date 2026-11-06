NESTOROVIĆ BLOKADERIMA: Prestanite da se ložite da će Vučić biti hapšen (VIDEO)

BRANIMIR Nestorović tvrdi kako će nakon što neko vreme prođe SNS biti najčvršća partija, a Aleksandar Vučić lider oko kojeg će se svi okupljati, te da od njegovog hapšenja nema ništa.

Foto: printskrin Jutjub Pokret MI SNAGA NARODA

- Prestanite da se ložite da će Vučić biti hapšen i da ćete ga razvlačiti po ulici, pa nije vam on Milošević! Očuvaće partiju, biće respektabilna partija, otpašće kriminalci, ovi tvrdi članovi SNS-a će to shvatiti kao, 'vau, vidiš, on je pravi čovek, malo je oklevao, ali evo raščistio je partiju'. Prema tome, on će ostati tu, šta ko misli o tome ne znam, ali to je tako, to je realnost - kaže Nestorović.

NESTOROVIĆ SRUŠIO ZABLUDE BLOKADERIMA: "Prestanite da se ložite da će Vučić biti hapšen i da ćete ga razvlačiti po ulici, pa nije vam on Milošević!" "Očuvaće partiju, biće respektabilna partija, otpašće kriminalci, ovi tvrdi članovi SNS-a će to shvatiti kao, 'vau, vidiš, on je pravi čovek, malo je oklevao, ali evo raščistio je partiju'. Prema tome, on će ostati tu, šta ko misli o tome ne znam, ali to je tako, to je realnost." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 6, 2026