NESTOROVIĆ BLOKADERIMA: Prestanite da se ložite da će Vučić biti hapšen (VIDEO)
BRANIMIR Nestorović tvrdi kako će nakon što neko vreme prođe SNS biti najčvršća partija, a Aleksandar Vučić lider oko kojeg će se svi okupljati, te da od njegovog hapšenja nema ništa.
- Prestanite da se ložite da će Vučić biti hapšen i da ćete ga razvlačiti po ulici, pa nije vam on Milošević! Očuvaće partiju, biće respektabilna partija, otpašće kriminalci, ovi tvrdi članovi SNS-a će to shvatiti kao, 'vau, vidiš, on je pravi čovek, malo je oklevao, ali evo raščistio je partiju'. Prema tome, on će ostati tu, šta ko misli o tome ne znam, ali to je tako, to je realnost - kaže Nestorović.
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