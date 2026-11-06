SUD BLOKIRAO TRAMPOV PROJEKAT: Privremena zabrana za Trijumfalni luk u Vašingtonu
AMERIČKI savezni sudija Tanja Čutkan izdala je privremenu zabranu izgradnje Trijumfalnog luka američkog predsednika Donalda Trampa u oblasti Vašingtona, ubrzo nakon što je komisija za planiranje, koju vode funkcioneri koje je Tramp imenovao, odobrila njegovu izgradnju.
U privremenoj zabrani se navodi da se administraciji zabranjuje da "pokrene, izvrši ili na drugi način izvrši bilo kakvu izgradnju, iskopavanje" ili druge korake u projektu izgradnje Trijumfalnog luka tokom 14 dana, prenosi NBC. Naređenje sudije stiglo je sat vremena nakon što je Nacionalna komisija za kapitalno planiranje odobrila masivni i kontroverzni projekat luka, koji bi se nalazio u Memorijalnom krugu između Linkolnovog spomenika i Nacionalnog groblja Arlington.
Privremenu zabranu Trijumfalnog luka zatražili su na sudu Distrikt Kolumbija i američka savezna država Virdžinija. Demokratski kongresmen Don Bejer iz Virdžinije pozdravio je presudu i optužio je Trampa da pokušava da zaobiđe zakonske prepreke. "Ova borba nije završena. Iako ova odluka sprečava Donalda Trampa da odmah sprovede svoje planove za stvaranje spomenika sopstvenom egu, sudovi i Kongres moraju da uspostave stalne mere zaštite kako bi sprečili Trampovu administraciju da krši zakon i nastavi sa ovim projektom", rekao je Bajer u saopštenju.
Trampova administracija je pohvalila odluku komisije da odobri izgradnju Trijumfalnog luka i kritikovala je presudu kojom je to blokirano. "Bela kuća pohvaljuje odluku Nacionalne komisije za kapitalno planiranje da u potpunosti odobri istorijsku viziju predsednika Trampa o izgradnji preko potrebnog Trijumfalnog luka u Vašingtonu. Aktivistički Okružni sud je nakon toga blokirao izgradnju projekta", rekao je portparol Bele kuće Dejvis Ingl u objavi na platformi X.
On je naveo da je administracija uverena da će zahtevi za izgradnju Trijumfalnog luka biti "u potpunosti opravdani kako se ovaj spor bude nastavljao".
(Tanjug)
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