FRANCUSKA PRED POTPUNIM KOLAPSOM: Stotine hiljada na ulicama, javni sektor u štrajku

FRANCUSKI gradovi se pripremaju za masovne proteste na kojima se danas očekuje stotine hiljada ljudi, dok su zaposleni u javnom sektoru takođe najavili štrajk.

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Kako prenose mediji, ovo predstavlja novi ispit za predsednika Emanuela Makrona, pet meseci uoči predsedničkih izbora, nakon višenedeljnih nemira koji su postali ozbiljan izazov za njegovu vladu.

Proteste su organizovali sindikati, uključujući levičarski CGT, a podržavaju ih i studentska udruženja.

Demonstracije su podstaknute zabrinutošću zbog visokih troškova života, kao i stanja u javnim službama i obrazovnom sistemu, pitanja koja su nedavno dovela do najintenzivnijih građanskih nemira u Francuskoj u poslednjih nekoliko godina.

Vlasti nastoje da spreče ponavljanje nasilja nakon što su neredi i pljačke 17. oktobra zatekli bezbednosne snage nespremne. Tom prilikom oštećene su prodavnice i javni objekti širom zemlje, što je izazvalo oštre kritike na račun načina na koji Makron upravlja krizom.

Foto: AP / Tanjug / Teresa Suarez (STF)

- Izuzetno smo oprezni, jer ponavljanje događaja od 17. oktobra ne dolazi u obzir - izjavila je portparolka vlade Mod Brežon na konferenciji za novinare nakon jučerašnje sednice vlade.

Francuske vlasti planiraju da širom zemlje rasporede oko 70.000 policajaca.

Prema procenama domaće obaveštajne službe, protestima van Pariza moglo bi da se pridruži između 500.000 i 700.000 ljudi.

Ministarstvo prosvete saopštilo je da se očekuje da će 17,5 odsto nastavnika u osnovnim školama stupiti u štrajk.

U međuvremenu, sindikati upozoravaju na moguće poremećaje u železničkom i javnom prevozu.

Foto: AP / Tanjug / Aurelien Morissard (STR)

Učenici će se takođe pridružiti današnjim protestima, navodeći loše uslove u školama i sve veću neizvesnost u pogledu svoje budućnosti kao glavne razloge za svoju zabrinutost.

- Pokušavamo da održimo što viši nivo mobilizacije. Neki ljudi ne učestvuju jer se plaše. Mnogi strahuju od policijskog nasilja - rekla je Irma de Banvil, devetnaestogodišnja učenica iz Pariza.

Francuska vlada brani policijske taktike, ali je takođe navela da će svaka zloupotreba ovlašćenja biti istražena.

Sastanak o odbrani i bezbednosti, koji je Makron sazvao u sredu, ukazuje na to da je ovaj pokret prerastao u širi izazov za njegov autoritet.

Sve je počelo nezadovoljstvom učenika lošim uslovima u školama i nedostatkom prilika za mlade.

Foto: AP / Tanjug / Jeremias Gonzalez (STR)

- Cilj u narednim nedeljama je da se nabujala reka vrati u svoje korito i da se predsedničkim izborima pristupi u što mirnijim uslovima - izjavio je zvaničnik blizak Makronu.

On je dodao da je ove nedelje broj blokiranih srednjih škola manji u odnosu na početak krize.

Protesti održani širom zemlje prošle subote protekli su uglavnom mirno, uz svega nekoliko manjih sukoba, ali ipak, politička atmosfera ostaje napeta.

Kandidati se već pozicioniraju za izbore, dok opozicione stranke nastoje da iskoriste nezadovoljstvo javnosti životnim standardom i vladinom politikom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Državna kompanija EDF saopštila je da sindikati u energetskom sektoru takođe planiraju da se pridruže današnjem štrajku.

Prethodni štrajk u tom sektoru, sredinom septembra, doveo je do smanjenja snabdevanja električnom energijom i ograničavanja kapaciteta isporuke na LNG terminalu u Dankerku, najvećem francuskom postrojenju za tečni prirodni gas.

(Index.HR)

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