Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."

Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).

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Felip Ortis, trener Intera, je posle meča izjavio da je Zvezda jedan od favorita za osvajanje trećeg po rangu UEFA takmičenja.

- Favorit u fudbalu je samo reč. Moraš na terenu da dokažeš. Sa 10 igrača je to druga priča. Zbog toga smo ispali iz Lige Evrope, jedne greške. Umalo nismo stigli do tri boda zbog crvenog kartona. Ne pričajte o favoritima. Možda je mojim igračima bio potreban ovaj udarac u lice. Čestitao bih onima koji su završili utakmicu, veoma sam ponosan na njih. Najvažnija su tri poena, bila su nam potrebna - rekao je Rijera.

Šta je poručio Aleksandru Kataiju?

- Nisam ništa rekao, on je izašao sa terena. Šta da mu kažem? Siguran sam da će da se izvini. Nije tu o tome koji je igrač, već da niko ne sme to da radi. Zbog toga umalo nismo pobedili. Ne volim triput da ponavljam, jednom bi trebalo da je dovoljno. Neću nikoga ubiti, reći ružnu reč... Naravno da postoje posledice. Ako se ništa ne dešava, niko ne nauči. Naročito ako si kapiten, moraš da budeš primer. Moramo da učimo. Sada govorimo sa tri boda, to je lako. Nekada pobedite na lep način, nekad na kriminalan - dodao je Rijera.

Šta mu je u trenutku crvenog kartona prošlo kroz glavu?

- Jednostavno je bilo. Ili da čekamo ili da idemo čovek na čoveka. Čekali smo 10 minuta. Rekao sam igračima da moramo da pobedimo, ali da ću ih staviti u rizik. I sa 10 može da se pobedi, ali je teško protiv svih rivala. I dalje smo pokazali da možemo da igramo i kreiramo šanse.

Utisak je da su rezervisti doneli pobedu.

- Izmene su bile rizik, jer smo morali da postignemo gol. Trebala nam je brzina. Takvi igrači su nam bili potrebni. Znate da volim da imam kontrolu, ali sa desetoricom... Još jednom, igrači koji su završili utakmicu, čestitam im - zadovoljno je rekao Rijera.

O utakmici sa Vojvodinom koja predstoji i tome da li Zvezda može među prvih osam u Ligi konferencija.

- Vojvodina je u nedelju, nisam razmiljao o njoj do ovog trenutka, od sutra ćemo to raditi, moram prvo da se odmorim, to će biti veoma bitna utakmica - započeo je Španac.

- Razmišljamo i igramo iz meča u meč, bitno je davati golove, ne kalkulišemo oko bodova, trenutno smo na četiri poena, još devet je u igri - dodao je šef struke crveno-belih.

Oko Dijenga

- Ne izgleda dobro, sigurno ne igra u nedelju, videćemo nakon reprezentativne pauze.

Zatim je upitan o tome da Zvezda često sebi "puca u noge" žargonski rečeno

- Ne želimo da pravimo crvene kartone, pravimo greške, ali u ovakvim utakmicama morate kontrolisati emocije, ego i na tome dosta radim sa igračima. Poenta je pokazati na terenu da si favorit, nije dovoljno što si ti Zvezda, a oni Eskaldes, zato je bitno poraditi na tome. Kada to ne uradimo, dešavaju se ovakve utakmice, pobedili smo na samom kraju, zahvaljujući karakteru - zaključio je Rijera.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.