"INVESTITORI POČELI DA ODLAZE IZ ZEMLJE" Vučić: Otpuštaće stotine i hiljade ljudi (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se građanima uživo na Fejsbuku i Tiktoku.

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Investitori odlaze

- Uspostavili ste vladavinu zasnovanu na strahu, dodvoravanju podanika - kazao je.

- Bande kriminalaca haraju ulicama, otimaju novac, otimaju kompanije. Iako sam upozorio, nijedan od tih kriminalaca nije uhapšen - naveo je Vučić.

- Naučeni da svi moraju da im se ulizuju, onaj ko im se ne ulizuje tim gore po njega. Za mene je najlošija i najtužnija vest činjenica da je Teklas u Vladičinom Hanu ukinuo treću smenu, najveći poslodavac na jugu Srbije u ovom trenutku. Lično sam učestvovao u njihovom dovođenju u Srbiju, jedan fantastičan turski investitor čiji auto-delovi su završavali od BMW do Mercedesa, Audija, svih ostalih. To znači da će uskoro biti 700 ljudi manje zaposleno. Plašim se da ne budu svih gotovo 2.500 manje zaposlenih. Kada je Geok otišao oni su nam pomogli. Želim da verujem da će neko da se pozabavi time - rekao je.

- Dreksl Majer u Zrenjanjinu je već doneo odluku da napusti Srbiju, dakle, to je 1.150 zaposlenih manje. Japanski Jazaki je doneo odluku da otpusti 10 odsto ljudi, u čijem sam dovođenju, takođe, učestvovao, u Šapcu 10 odsto ljudi, to je još 250 ljudi manje - rekao je Vučić.

- Mnoge naše firme koje su reketirane, otpuštaće stotine i hiljade ljudi. Ti ljudi misle da su došli samo da potroše neke pare, ne razumevajući da neko mora novac da zaradi - kazao je Vučić.

- Suvišne su ozbiljne stvari da bi se deca Pola Pota igrala time. Kada kažem deca Pola Pota, ne mislim na godišta, ne mislim na broj godina, mislim na ideologiju, mislim na ove starce i starije ljude koje ste kandidovali, a koji ništa ni o čemu ne znaju - rekao je Vučić.

O zdravstvu

- Toliko smo se borili da izgradimo nove kliničke centre, nove bolnice, nove domove zdravlja, da uradimo mnogo toga i sad da vidim šta je ta novina, šta su to te velike stvari. I onda pročitate jednu genijalnu alanfordovsku stvar, samo što nisu rekli: bolje biti zdrav nego bolestan i bolje biti bogat nego siromašan - rekao je Vučić.

Navodeći da govore da će se ići na potpunu promenu upravljačke strukture, Vučić je naveo da su im jedini program fotelje.

- Mi mislili nećete. Mi mislili vi ste se to borili zbog principa, vi ste se to borili zbog naroda, zbog pacijenata, zbog ljudi. A ne, vi to zbog fotelja. Jedini program koji imate, jedino što ste znali da kažete, to su fotelje. Ako ovako nastavite i ako se ovakvo ponašanje nastavi, ovo revolucionarno, liste čekanja nikada neće biti rešene, a bile su na dobrom putu da budu rešene - rekao je.

Istakao je da nova vlast ne može da ponudi ni nove puteve, pruge, naučno-tehnološke parkove, kao što ne mogu da ponude ni učešće na Ekspu.

- Mi bismo knap završili, oni ga nikada neće završiti. I nećemo ga ni imati. Nećemo ga ni imati jer su apsolutno nesposobni da bilo šta urade - rekao je.

- Za sada osim pretnji, osim divljanja tužilaca. Uhapsili ste na desetine dobrih policajaca, samo niste kriminalce. Neke od najboljih komandanata ste pohapsili, ali zato nikoga od reketaša. Tužiocima ste rekli - morate da hapsite one koji su protiv nas. Uplašićete veliki deo ljudi. Nikada nećete moći da zastrašite sve. Taj teror je juče dobio posebnu fazu, a to je gašenje televizija. Na čast svima onima koji se tako ponašaju i svima koji nisu razumeli da je sve prolazno, ali da ostaje zapisano. Apsolutno su nesposobni da bilo šta urade - naveo je Vučić.

- Pogledajte oko ekonomije, kažu uvešće četvorodnevnu nedelju, sedam sati dnevno, četiri dana, da radimo samo 28 sati. I ja vas pitam, a ko od poslodavaca, srpskih, stranih, može tako da opstane? Ko će to da prihvati? Kako ćemo da živimo? Od čega ćemo da isplaćujemo penzije? Od čega ćemo da isplaćujemo bilo šta. Lako je lagati narod. To je toliko glupo, besmisleno, sumanuto. Sve vam je dodvoravanje narodu, sve je laž. Opasno levičarsko, anarhističke ideologije. Zašto je tako? Ne mogu da izgrade ništa, zaustaviće sve. Molim vas, nobelovci revolucionari, probajte da razgovarate sa predstavnicima Železare, da ostanu bar još nekoliko godina. Nemojte da se bavite neprijateljstvom prema svima koji ne misle kao vi - rekao je Vučić.

Govoreći o meri burnout, Vučić je naveo da se ta mera odnosi na to da svaki zaposleni pet puta mesečno ima pravo da ne radi i da se isključi jer mu je teško da dođe na posao, što je, smatra on, u praksi neizvodljivo.

Planovi stranaca

Kazao je da će u policiji da postave najnesposobnije, kriminalne kadrove.

- Planovi stranaca su da se BIA podeli u tri dela. Kako bi to služilo interesima jedne velik strane službe. Polako ali sigurno ćemo da gubimo i vojnu neutralnost i da idemo ka NATO. Možete li da demantujete Bekereta da ste obećali određene stvari - upitao je Vučić.

O slučaju Vulin

- Slučaj Vulin je pokazatelj bez presedana. Tamo ima jedan tip koji se zove Milan Kuč, ili Marko Kuč, kako god. On je rekao da se Vulin mora vratiti, da nije prošao KD vrata i da ima zlatne poluge. Želim da vam kažem, procedure su takve, da kada ukazujete na bezbednosne probleme, avion mora da se spusti na najbliži aerodrom. A oni su vratili ceo avion u Beograd, da se cela Evropa smeje i sprda sa time, da bi vratili Vulina, držali ga na aerodromu tri četiri sata, u torbi nisu ništa našli. Da li je neko rekao izvinite? Šta ćemo sa blamažom, parama? Šta ćemo sa obrazom - upitao je Vučić.

O Informeru

Kazao je da će odgovarati svi za zločin.

- Iza ljudi iz REM-a su stajali ljudi iz EK i norveške ambasade. Sve je to zajedničko organizovano. Možete misliti hrabrosti onih četvoro koji su se protivili, a juče saglasili. Čestitam ljudima iz Informera koji su se borili. Samo ti ljudi koji su u tome učestvovali, moraju da znaju da će kad-tad odgovarati. Od BIRODI-ja, CRTE, odgovaraće za to. Ljudima na Informeru želim, oni će da se organizuju preko veba. Verujem da će njihov program preuzimati i druge televizije - rekao je on.

"Predstoji teška broba"

Rekao je da predstoji teška borba.

- Mi ćemo da se borimo u Skupštini dok dišemo. Siguran sam da ćemo o svim stvarima moći da govorimo. Videli ste kakav je njihov doživljaj demokratije po RTS. Najsmešniji su oni koji mi kažu bivši predsednik, da bi me uvredili. Svašta sam ja bivši. Uskoro ću biti šef poslaničke grupe "Srbija protiv terora". Jedna poruka za sve ljude koji imaju obraza, nemojte da budete razočarani u one koje ste smatrali bliskima sebi, takvih će razočarenja da bude mnogo, takvi su ljudi. Naviknite se na to i postavljajte lestvicu visoko. Govorite istinu. A što se ovih tiče, nekada se govorilo kod mog oca - igralo je jedno leto u kinu. I ovo će da igra jedno leto. Želim vam svima uspešan dan, a ja ću koristiti ovu priliku. Otpor počinje, nastaviće se do konačne pobede - poručio je Vučić.