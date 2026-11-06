Koković pred Radnički: "Presudiće detalji"! Trener Železničara najavio duel sa Kragujevčanima
Fudbaleri Železničara iz Pančeva u subotu, 7. novembra, od 17 časova dočekuju ekipu Radničkog 1923, u okviru 15. kola Superlige Srbije.
Predstojeći duel najavio je šef stručnog štaba Pančevaca Radomir Koković, koji očekuje izjednačenu utakmicu u kojoj bi detalji mogli da odluče pobednika.
- Sticajem okolnosti, poslednju utakmicu u prvenstvu igrali smo protiv Radničkog, a sada nas ponovo očekuje duel sa njima. Dobro poznajemo njihove kvalitete, kao što i oni poznaju naše. Očekujem sudar dve slične ekipe po kvalitetu. Kao i u prvom meču, presudiće detalji, odnosno to ko će se bolje prilagoditi planu igre, neutralisati kvalitete protivnika i iskoristiti svoje vrline i ono u čemu je dobar - rekao je Koković.
Trener Železničara osvrnuo se i na neodigranu utakmicu protiv Radničkog iz Niša, kao i na putovanje ekipe u Niš i povratak u Pančevo, što je moglo da utiče na pripremu i organizaciju rada.
- Bili smo u dobrom naletu, u seriji od nekoliko vezanih pobeda, i svakako smo u tu utakmicu ušli sa dobrim momentumom i velikim takmičarskim nabojem. Bili smo spremni da se takmičimo. Utakmica nije odigrana i moraćemo da je nadoknadimo, što će nam kasnije praviti probleme u rasporedu, ali to je srpski fudbal. Moramo da se prilagodimo novonastaloj situaciji i izvučemo maksimum - istakao je šef struke Pančevaca.
Dobre vesti za Železničar stigle su i sa objavljivanjem spiska selektora mlade reprezentacije Srbije Zorana Bate Mirkovića. Pozive za selekciju do 21 godine dobili su Aleksa Kuljanin i Uroš Tegeltija, dok je među kandidatima za poziv trebalo da se nađe i Janko Jevremović.
- To je satisfakcija za nas i potvrda da nešto u ovom klubu radimo kako treba - poručio je Koković.
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