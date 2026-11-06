Šok u "belom sportu"! Legenda objavila kraj karijere!
Posle dve devenije provedenih na Turu.
Proslavljena rumunska teniserka, Sorana Kirstea poražena je u četvrtfinalu VTA turnira u Hong Kongu od Aleksandre Šubladže iz Rusije rezultatom 0:2 (po setovima 2:6, 3:6).
Ovim neuspehom protiv 21-godišnje ruske kvalifikantkinje, legendarna Rumunka je završila ne toliko trofejnu, koliko blistavu karijeru, budući da je bila omiljena kod mnogih rivalki, koje su je pratile kroz generacije.
Od najuspešnije bivše srpske teniserke Ane Ivanović, pa do jedne od najboljih na VTA Turu danas, Mire Andrejeve iz Rusije, kojoj po godinama može majka da bude.
Pre starta 2026. najavila je da će joj tekuća sezona biti poslednja u karijeri, a upravo je sa 36 godina dostigla zenit karijere i najbolji renking, osvajanjem 15. pozicije na svetu!
Kirstea je u februaru osvojila turnir u Klužu, na domaćem terenu, podigavši četvrti pehar u WTA singl konkurenciji. Pre toga je osvajala titule u Taškentu 2008. Istanbulu 2021. i Klivlendu 2025. godine.
Našla se u četvrtfinalu ovogodišnjeg Rolan Garosa, prvi put posle 2009. dok je u septembru stigla do uspeha karijere i 15. mesta.
Podsetimo da je u maju imala fenomenalno izdanje na mastersu u Rimu kada je eliminisala tada prvi reket sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku. Posle tog meča je govorila o kraju karijere, napomenuvši da je ljudi konstantno ubeđuju da nastavi da se takmiči.
- Svi mi govore, ne možeš da se penzionišeš, ne možeš da se penzionišeš. - rekla je tada Kirstea.
Međutim, danas je i zvanično Sorana postala "penzionerka".
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