CEO REGION U NEVERICI! Nakon srpske sramote, Hrvatska je zavijena u crno

BRUKA za brukom!

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski Balkan proživljava prave šok-terapije u Ligi konferencija, a društvene mreže bukvalno gore nakon utakmica koje su podigle ogromnu prašinu u Srbiji i Hrvatskoj.

I dok su navijači u Beogradu još uvek u neverici zbog očajne partije i jedva izvučene pobede Crvene zvezde protiv poluprofesionalaca iz Andore, iz Hrvatske je stigla bruka koja je potpuno bacila u senku sve srpske muke. Splitski Hajduk je uspeo ono što je delovalo nemoguće, poražen je na Gibraltaru od tima Linkoln Red Imps rezultatom 1:0.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sve je počelo ozbiljnim prekorom na račun srpskog šampiona. Navijači su sa pravom grmeli zbog srpske sramote na Marakani, gde je Crvena zvezda jedva pobedila Inter iz Andore sa 2:1. Svi su očekivali ubedljiv trijumf i punjenje mreže tima iz Andore, a umesto toga viđena je agonija.

Zvezda se mučila, gubila, a do tri boda je došla tek nakon pravog trilera i autogola u sudijskoj nadoknadi. Javnost u Srbiji je bila besna zbog takvog mučenja protiv ekipe čiji igrači imaju druga primarna zanimanja, ali niko nije mogao ni da nasluti da će komšije iz Splita doživeti šamar od takvih "Liliputanaca".

Hajduk je na Gibraltar otišao kao apsolutni favorit, ali se kući vratio pognute glave. Iako su Splićani imali posed i kontrolisali ritam na neugodnom veštačkom terenu, primili su gol u samom finišu utakmice.

U 89. minutu, nakon centaršuta iz slobodnog udarca, defanzivac domaćih je pogodio stativu, a lopta se nesrećno odbila od Denisa Hadžikadunića i završila u mreži Hajduka za opšte slavlje domaćina. Da apsurd bude veći, Linkoln je stigao do pobede, a da za 90 minuta nije uputio niti jedan direktan udarac u okvir gola!

Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledio je pravi zemljotres na društvenim mrežama. Navijači Hajduka žestoko su raspalili po ekipi i stručnom štabu, a glavna meta kritika bio je trener Gonzalo Garsija kome zameraju kukavičku taktiku i to što je najboljeg igrača Marka Livaju uveo u igru tek u 75. minutu.

„Oprosti im, Livaja, ne znaju šta čine!“ – bio je komentar besnih pristalica splitskih „Bilih“ koji je odmah postao viralan.

„S Rajo Valjekanom i PSŽ-om bismo možda i mogli da se nadmudrujemo, ali sa konobarima i ribarima ne ide“, ironično su pisali navijači, aludirajući na poluprofesionalni status domaćeg tima.

Hajduk je pre ovoga pobedio Ajaks (2:1) i Tun (1:0), pa ih je ovaj poraz surovo spustio na zemlju. Srećom po njih, sa šest bodova su i dalje u dobroj poziciji za prolaz dalje

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