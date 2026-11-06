POZNATI NOVINAR KAPIL KOMIREDI: U Srbiji će biti haotična vlada, Vučić će se vratiti poprilično brzo

POZNATI novinar Kapil Komiredi smatra da će u Srbiji, posle izbora 25. oktobra, postojati haotična vlada i disciplinovana, ujedinjena opozicija i navodi da je jedina opozicija stranka Aleksandra Vučića, koja je i nakon 14 godina na vlasti osvojila oko 40 odsto glasova, ocenjujući da će se Vučić vratiti prilično brzo.

Foto: YoutubePrinrscreen/India Today

Komiredi je, za Monokl radio, odgovarajući na pitanje da li je mu je jasno ko će voditi Srbiju posle izbora, s obzirom na to da je Studentska lista isticala činjenicu da je decentralizovani, donekle amorfni pokret, rekao da je veoma skeptičan u vezi sa Studentskom listom jer je, kako je istakao, to veoma širok pokret i ideološki izuzetno šarolik.

Ukazao je da će svaka odluka koju donese jedan njen segment otuđiti drugi i da na Studentskoj listi postoje oni koji obožavaju Rusiju, oni koji mrze Albance, kao i liberali.

Komiredi je naveo da je Studentska lista bila izuzetno efikasna u svrgavanju dosadašnje vlasti, ali da je pitanje da li može da vlada ili ne.

On je podsetio na slučaj Indire Gandi u Indiji, koja je svrgnuta sa vlasti od JP pokreta, u kojem su bili okupljeni i levičari, i industrijalci, i desničari i da su oni tri godine kasnije otišli ​​jer jednostavno nisu mogli da vladaju, ali da su sve vreme posvetili progonu Indire Gandi.

Komiredi je ocenio da je to ono što nova vlast u Srbiji želi da uradi, ali da će, i ako bude progonjen, Vučiću to ići u korist i da će se on vratiti prilično brzo.

Smatra da će Studentska lista na kraju izabrati nekoga poput Dejana Šoškića, koji je nekada bio guverner.

Govoreći o situaciji u Srbiji posle izbora 25. oktobra, Komiredi je rekao da postoje dva testa za demokratiju, od kojih je jedan da li oni koji su na vlasti mirno predaju pozicije, a drugi da li oni koji dođu na vlast poštuju institucije.

Istakao je da je prvi test ispunjen i da je Aleksandar Vučić priznao poraz kad je izgubio izbore.

Komiredi je naveo da je bio u sedištu Srpske napredne stranke i da je celog dana pitao Vučića šta će da uradi ako izgubi, a da je on odgovorio: „Videćete, jednostavno ću priznati ako izgubim. Uveren sam da ću pobediti".

Dodaje da je "Tajms" objavio, kako je istakao, veoma loše potkrepljen članak u kojem je tvrdio da Vučić planira da upotrebi vojsku u slučaju da izgubi i podseća da je Vučić izjavio da to nikada nije bio njegov plan.

Navodeći da je bilo i tvrdnji da je neko pozvao Vučića i primorao ga da prizna rezultate, Komiredi ističe da je bio u sedištu SNS-a i da bi pisao o tome da je stigao takav poziv.

"Bio sam tamo. Da je stigao takav poziv, pisao bih o tome. Nije stigao takav poziv. I stalno mi je govorio: 'Veruj mi, priznaću ako izgubim.' I to je upravo ono što je uradio. Ispunio je test", naveo je Komiredi.

Ocenio je da je ono što se sada dešava u Srbiji zabrinjavajuće.

Govoreći o slučaju Alta banku, naveo je da se iznose mnoge optužbe, za koje, kako ističe, ne vidi nikakve dokaze i dodao da se sada pokušava prikazati Srbija kao neka vrsta kleptokratske banana republike.

Komiredi je istakao da je, kada je SNS i Vučić došao na vlast, nezaposlenost bila 24 odsto, a da je ostavio zemlju sa 9 odsto nezaposlenosti.

"Ostavio je blagajnu prepunu. Zaveštao je pristojnu ekonomiju. Doneo je zemlji investicioni rejting", naglasio je Komiredi i dodao da je teško održiva ideja da je istovremeno doneo investicioni rejting i imao malu banku iz koje je izvlačio novac.

Na pitanje da li je bilo prijatelja i saradnika koji su imali ličnu korist, Komiredi kaže da je to sigurno, ali ističe da način da se to istraži jeste da se sprovedu nezavisne verodostojne istrage, a ne da se vrše, kako je naveo, jutarnje i ponoćne racije na kuće ljudi i da se šire dezinformacije.

Podsetio je na navode da je jedan čovek krenuo u Rusiju, da je avion vraćen i da su postojale tvrdnje da je nosio 60 miliona evra, a da je taj čovek otišao sledećeg dana bez ikakvih problema.

Prema mišljenju Komiredija, postoji želja nekih da pokažu lojalnost novoj vlasti, što, kako ističe, nije način da se krene napred.

Govoreći o medijskoj situaciji u Srbiji, naveo je da su mediji u Srbiji daleko slobodniji nego u Indiji, koja je najveća demokratija na svetu i ukazao da postoje dve televizijske stanice koje su bile izuzetno kritične prema dosadašnjoj vlasti, a da se posle izbora pokušava da jedan medij bude zatvoren.

(Tanjug)