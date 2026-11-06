Marko Marin dobio poziv da se vrati u Nemačku

MARKO Marin bi mogao da napusti Crvenu zvezdu.

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Tehnički direktor crveno-belih ima ponudu da se vrati u zemlju u kojoj je odrastao i za čiju je reprezentaciju nastupao - Nemačku.

Kako prenosi tamošnji "Skaj Sport", on je među kandidatima da sedne u fotelju Hanovera, koji u Cvajtu zauzima 12. mesto na tabeli.

Ističe se da je Marin želja bivšeg predsednika, a sada člana nadzornog odbora, Martina Kinda.

Nekadašnji reprezentativac Nemačke (odigrao 16 utakmica) odlično poznaje tamošnji fudbal i otuda ne čudi ovakva odluka Hanovera, samo ostaje da se vidi da li će doći do dogovora.

Podsetimo, Marko Marin je kao igrač dve sezone proveo u Crvenoj zvezdi. Potom se 2022. godine vratio u klub na mesto šefa sakuting službe. U međuvremenu je postao i tehnički direktor.

Ipak, za sad nema naznaka da bi nekadašnji fudbaler Čelsija mogao da napusti Zvezdu, ali ne čudi da ima poziv iz Nemačke.

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