Marko Marin dobio poziv da se vrati u Nemačku
MARKO Marin bi mogao da napusti Crvenu zvezdu.
Tehnički direktor crveno-belih ima ponudu da se vrati u zemlju u kojoj je odrastao i za čiju je reprezentaciju nastupao - Nemačku.
Kako prenosi tamošnji "Skaj Sport", on je među kandidatima da sedne u fotelju Hanovera, koji u Cvajtu zauzima 12. mesto na tabeli.
Ističe se da je Marin želja bivšeg predsednika, a sada člana nadzornog odbora, Martina Kinda.
Nekadašnji reprezentativac Nemačke (odigrao 16 utakmica) odlično poznaje tamošnji fudbal i otuda ne čudi ovakva odluka Hanovera, samo ostaje da se vidi da li će doći do dogovora.
Podsetimo, Marko Marin je kao igrač dve sezone proveo u Crvenoj zvezdi. Potom se 2022. godine vratio u klub na mesto šefa sakuting službe. U međuvremenu je postao i tehnički direktor.
Ipak, za sad nema naznaka da bi nekadašnji fudbaler Čelsija mogao da napusti Zvezdu, ali ne čudi da ima poziv iz Nemačke.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
CEO REGION U NEVERICI! Nakon srpske sramote, Hrvatska je zavijena u crno
06. 11. 2026. u 06:50 >> 13:13
SRBINU PUKAO FILM! Nikola Jokić ode iz Denvera i to gde?
06. 11. 2026. u 07:09
Zvanično: Zvezda potvrdila novo pojačanje posle meča sa Interom, Ilić se vratio na Marakanu
06. 11. 2026. u 13:15 >> 13:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)