Politika

BRNABIĆ RODOLJUBU ŠABIĆU: Kad je novinarka RTS-a upotrebila reč "rulja", morali su svi da se izvine, ali kad to uradi član REM-a - sve pet!

В.Н.

05. 11. 2026. u 22:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom Iks nalogu osudivši to što je član REM-a Rodoljub Šabić okupljene ispred REM-a nazvao "ruljom".

БРНАБИЋ РОДОЉУБУ ШАБИЋУ: Кад је новинарка РТС-а употребила реч руља, морали су сви да се извине, али кад то уради члан РЕМ-а - све пет!

Foto: Novosti

 - Kada je novinarka RTS-a upotrebila jednom prilikom reč "rulja" taj isti RTS je morao da se izvinjava, objašnjava, njen telefon je bio objavljen kako bi je maltretirali, nevladine organizacije su redom osuđivale, svi mediji se ograđivali i coktali, ali kada član Saveta REM građane nazove ruljom - sve pet. Lepota od Boga. Nema osude, nema reakcije, nema zahteva da se izvini. Nema ničega. Jer to nisu ljudi, to su ćaci, ćacad, ćacilizacija, pa šta im teško da ih uvaženi član Saveta REM nazove ruljom. Tako da nemoj da je neko podneo neku prijavu protiv neke TV ako koristi reč "rulja" jer ako sme član saveta REM, što ne bi smeli svi! - napisala je Brnabić na Iksu.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Rijera istakao ključ trijumfa: Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima...

Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."