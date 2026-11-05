GOTOVO JE! Crvena zvezda i Partizan ostaju bez Evrolige

ODLUKA je pala!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Beogradski večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan, definitivno su ispali iz trke za dobijanje dugoročnog franšiznog statusa u Evroligi, saznaje Mocart Sport. Iako su se srpski evroligaši mesecima pominjali kao ozbiljni kandidati za vlasničke licence, situacija se uoči same preraspodele karata u elitnom takmičenju drastično promenila u korist drugih evropskih centara.

Rukovodstvo Evrolige i klubovi suvlasnici ovih dana donose ključne odluke o dodeli višegodišnjih licenci, čime se nastavlja potpuna transformacija elitnog takmičenja. Ipak, na inicijalnom spisku od pet glavnih kandidata koji je borda direktora predstavio deoničarima, mesta za Beograđane nije bilo. Predloženi su bili Valensija, Pariz, Dubai, Hapoel Tel Aviv i Maksima Roma.

Da stvar bude još teža po večite, suvlasnici su naknadno na listu uvrstili i solunski PAOK, čime je broj konkurenata porastao na šest. Grčki klub je, prema nezvaničnim informacijama, spreman da za ulazak u košarkaški krem momentalno izdvoji između 120.000.000 i 150.000.000 evra. Kako stvari sada stoje, najveće šanse za siguran prolaz imaju Valensija, Pariz i Dubai, dok će se za preostala mesta boriti Rim, Solun i Tel Aviv.

Ovakav rasplet predstavlja ogroman šok, s obzirom na to da se dugo spekulisalo o fiksnim ciframa koje su Zvezda i Partizan trebalo da plate za sigurnu budućnost. Ulaznica je iznosila 50.000.000 evra po klubu, uz početnu uplatu od 12,5 miliona i ostatak na rate. Crvena zvezda je čak otišla korak dalje i Evroligi dostavila zvanične bankarske garancije kao dokaz da ima obezbeđen novac.

Ipak, preko noći su promenjene okolnosti i politički odnosi unutar akcionarskog društva Evrolige, pa su srpski velikani u ovom deljenju karata izvisili. Crvena zvezda i Partizan tako do daljeg ostaju bez franšiznog statusa, osuđeni na nesigurnost koju donosi borba kroz regionalno takmičenje i kratkoročne pozivnice.



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