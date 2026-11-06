Politika

ANTONELA RIHA: Znamo li ko je iz SL pričao sa Martom Kos?

В.Н.

06. 11. 2026. u 19:37

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NOVINARKA Antonela Riha pitala je na mreži Iks zna li se ko je to iz Studentske liste razgovarao sa Martom Kos.

АНТОНЕЛА РИХА: Знамо ли ко је из СЛ причао са Мартом Кос?

Foto: tanjug AP Photo/Virginia Mayo

 - Razgovarali su, kako piše, u ponedeljak. Vest je objaljena u četvrtak. Danas je petak. Znamo li ko je razgovarao sa Martom Kos? - upitala je Riha na Iksu.

printskrin/iks/antonela riha

Tekst potpisa

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