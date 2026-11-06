ANTONELA RIHA: Znamo li ko je iz SL pričao sa Martom Kos?
NOVINARKA Antonela Riha pitala je na mreži Iks zna li se ko je to iz Studentske liste razgovarao sa Martom Kos.
- Razgovarali su, kako piše, u ponedeljak. Vest je objaljena u četvrtak. Danas je petak. Znamo li ko je razgovarao sa Martom Kos? - upitala je Riha na Iksu.
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