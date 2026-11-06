Posle povlačenja Ronalda! Portugalci objavili spisak, selektor progovorio o odluci Kristijana!

Branioci titule ostali bez najboljeg.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Žorže Žezus izjavio je danas da nije očekivao da će Kristijano Ronaldo da završi reprezentativnu karijeru.

Ronaldo je u četvrtak saopštio da je završio reprezentativnu karijeru.

- Mislio sam da će da se vrati. Svakako sam nameravao da ga uvrstim na spisak - rekao je Žezus na konferenciji za medije i nastavio:

- Smatrao je da je ovo pravi trenutak za odlazak i to moramo da poštujemo. Nikada ne smemo da zanemarimo šta je značio Portugalu, koliko je doprineo svojoj zemlji i činjenicu da predstavlja uzor mlađim igračima.

Branilac titule u Ligi nacija je danas saopštio spisak igrača za predstojeće mečeve protiv Danske i Velsa.

Ronaldo je poslednji put igrao za Portugal 24. septembra, u pobedi protiv Velsa (1:0) u istom takmičenju.

Fudbalski savez Portugala saopštio je da planira da organizuje svečanost u čast Kristijana Ronalda.

- Nema ljutnje niti zameranja. Zašto? Zato što sam sve odluke donosio imajući na umu interes ekipe. Kao trener sam se uvek zalagao za ono što je najbolje za tim, tako da sam potpuno miran kada je reč o tome što se dogodilo između Ronalda i mene - istakao je Žezus.

Portugal će 14. novembra u Bragi ugostiti Dansku, a tri dana kasnije gostovaće Velsu u Kardifu. Fudbaleri Portugala su već obezbedili plasman u četvrtfinale LN.

Na spisku se nalaze - golmani: Diogo Kosta, Rui Silva, Samjuel Soareš; odbrana: Žoao Kanselo, Diogo Dalo, Alberto Kosta, Ruben Dijas, Renato Veiga, Tomas Arauho, Antonio Silva, Nuno Tavares; srednji red: Ruben Neves, Žoao Palinja, Mateus Fernandes, Žoao Neveš, Vitinja, Bruno Fernandeš, Bernardo Silva; napad: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Fransisko Trinkao, Rafael Leao, Žeovani Kenda, Karlos Forbs, Žoao Feliks, Gonsalo Ramos, Fabio Silva i Gustavo Varela.

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