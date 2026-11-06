Đoković dobio dobre vesti iz Pariza: Amerikanac pomogao Novaku!
Tomi Pol je imao priliku da pobedom pretekne srpskog tenisera, ali...
Ben Šelton plasirao se u polufinale mastersa u Parizu, pošto je u američkom četvrtfinalnom okršaju savladao Tomija Pola rezultatom 6:4, 4:6, 6:3.
Ovakav ishod odgovara i Novaku Đokoviću, koji je zahvaljujući porazu sunarodnika svog rivala zadržao 12. poziciju na ATP listi.
Pol je imao priliku da pobedom pretekne srpskog tenisera, ali je treći nosilac turnira zaustavio taj pokušaj. Đoković je tako ostao ispred Amerikanca, iako je sezona za njega završena na razočaravajući način i ispadanjem u osmini finala od Rinkija Hidžikate.
Šelton je do pobede stigao uz čak 19 asova, a ključnu prednost napravio je u odlučujućem setu. Posle izjednačenja na 1:1, nedavni finalista US opena bolje je otvorio završni deo meča, stekao brejk prednosti i sačuvao ga zahvaljujući izuzetno snažnom servisu.
Četvrti teniser sveta sada čeka protivnika u borbi za finale, a to će biti bolji iz duela Luke van Aša i Rinkija Hidžikate.
U drugoj polovini žreba za mesto u polufinalu bore se Karlos Alkaraz i Tejlor Fric, odnosno Kasper Rud i Nuno Boržeš.
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