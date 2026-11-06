ROD DOBAR, CENA PAPRENA: Šta drži cenu orasima i lešnicima i kako da uštedite?

SEZONA slava je počela, a domaćinstva koja se pripremaju za slavske trpeze suočavaju se sa visokim cenama oraha i lešnika. Iako je ovogodišnji rod u Srbiji bio veoma dobar, to se nije odrazilo na cene ovih namirnica, koje su na niškim pijacama ostale gotovo iste kao prošle godine, kada je domaćih plodova bilo znatno manje.

Foto: Nailia Schwarz / Panthermedia / Profimedia

Kilogram kvalitetnih oraha na niškim pijacama trenutno košta od 900 do 1.000 dinara, dok je za kilogram lešnika potrebno izdvojiti između 1.500 i 2.000 dinara. Ovakve cene zadržale su se uprkos obilnom rodu, za razliku od prošle godine, kada je zbog nestašice domaćih oraha i lešnika deo ponude morao da bude obezbeđen iz uvoza.

Zašto cene ne padaju uprkos dobrom rodu?

Prodavci objašnjavaju da razlog treba tražiti u visokim troškovima proizvodnje, zbog kojih ni nabavne cene nisu smanjene.

Mirjana, prodavačica na pijaci na Bulevaru Nemanjića u Nišu, navodi da proizvođači smatraju da su trenutne cene čak i niske kada se uzmu u obzir njihova ulaganja.

Kako objašnjava, poskupeli su gorivo, sredstva za zaštitu bilja i berba, pa dobar rod nije bio dovoljan da orasi i lešnici pojeftine.

Sezona slava još nije povećala potražnju

Iako su pripreme za slavske trpeze uveliko počele, prodavci na niškim pijacama za sada ne primećuju značajniji rast prodaje.

Za pripremu slavskih kolača domaćice najčešće kupuju orahe, lešnike, bademe, suvo grožđe i brusnice. Među ovim namirnicama lešnici su najskuplji, ali ih kupci i dalje traže.

Prodavci ističu i da im veliki marketi predstavljaju ozbiljnu konkurenciju. Ipak, deo građana radije kupuje na pijaci jer tamo može da proba proizvod i lično proceni njegov kvalitet pre kupovine.

Postoji i znatno jeftinija opcija

Za one koji žele da uštede prilikom pripreme slavskih kolača, kupovina oraha i lešnika u ljusci može da bude povoljnije rešenje.

U selima u okolini Niša kilogram lešnika u ljusci može da se kupi za oko 350 dinara, dok se cena oraha kreće od 300 do 500 dinara po kilogramu.

Iako ovakva kupovina podrazumeva dodatno vreme za čišćenje, razlika u ceni može biti značajna, naročito za domaćinstva koja pripremaju veće količine slavskih kolača. Treba, međutim, imati u vidu da kilogram plodova u ljusci ne daje kilogram očišćenih jezgara.

Tako se, uprkos dobrom ovogodišnjem rodu, kupci pred slavsku sezonu ponovo suočavaju sa visokim cenama, dok oni koji žele da smanje troškove mogu da razmotre kupovinu neočišćenih plodova.

(Niške vesti)