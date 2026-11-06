NASLEĐIVANJE IMOVINE MOŽE I DA KOŠTA: Nasledstvo nije uvek samo poklon - evo koji troškovi vas čekaju!

NASLEĐIVANjE imovine često se doživljava kao način da se porodična imovina sačuva i prenese na naredne generacije.

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Međutim, kako Kamatica saznaje, postupak nasleđivanja ne podrazumeva samo sticanje nekretnina, zemljišta ili novčanih sredstava, već može doneti i određene finansijske obaveze koje naslednici treba da imaju u vidu.

Među osnovnim troškovima nalaze se sudske i javnobeležničke takse, odnosno nagrade i naknade za sprovođenje ostavinskog postupka. Njihova visina zavisi od vrednosti zaostavštine i konkretnih okolnosti slučaja. Dodatni troškovi mogu nastati ukoliko je potrebno pribaviti dokumentaciju, angažovati advokata ili rešavati imovinsko-pravne nesuglasice između naslednika.

Važno je napomenuti i da obaveza plaćanja poreza na nasleđe zavisi od srodstva naslednika sa ostaviocem. Prema propisima u Srbiji i istraživanju Kamatice, naslednici prvog naslednog reda, kao i supružnik ostavioca, oslobođeni su ovog poreza, dok se za druge naslednike primenjuju zakonom utvrđene poreske stope i oslobođenja.

Stručnjaci zato savetuju da se naslednici blagovremeno informišu o svim troškovima i zakonskim obavezama pre završetka postupka. Posebno je važno da imaju u vidu da nasleđivanje ne znači uvek samo sticanje imovine, već u određenim slučajevima može podrazumevati i odgovornost za dugove ostavioca, i to najviše do vrednosti nasleđene imovine.

Iako se o troškovima nasledstva često razmišlja tek kada ostavinski postupak počne, pravovremeno informisanje može sprečiti neprijatna iznenađenja. Nasleđe, osim emotivne i materijalne vrednosti, nosi i određene pravne i finansijske obaveze koje je važno razumeti.

(Kamatica)