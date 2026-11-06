NASLEĐIVANJE IMOVINE MOŽE I DA KOŠTA: Nasledstvo nije uvek samo poklon - evo koji troškovi vas čekaju!
NASLEĐIVANjE imovine često se doživljava kao način da se porodična imovina sačuva i prenese na naredne generacije.
Međutim, kako Kamatica saznaje, postupak nasleđivanja ne podrazumeva samo sticanje nekretnina, zemljišta ili novčanih sredstava, već može doneti i određene finansijske obaveze koje naslednici treba da imaju u vidu.
Među osnovnim troškovima nalaze se sudske i javnobeležničke takse, odnosno nagrade i naknade za sprovođenje ostavinskog postupka. Njihova visina zavisi od vrednosti zaostavštine i konkretnih okolnosti slučaja. Dodatni troškovi mogu nastati ukoliko je potrebno pribaviti dokumentaciju, angažovati advokata ili rešavati imovinsko-pravne nesuglasice između naslednika.
Važno je napomenuti i da obaveza plaćanja poreza na nasleđe zavisi od srodstva naslednika sa ostaviocem. Prema propisima u Srbiji i istraživanju Kamatice, naslednici prvog naslednog reda, kao i supružnik ostavioca, oslobođeni su ovog poreza, dok se za druge naslednike primenjuju zakonom utvrđene poreske stope i oslobođenja.
Stručnjaci zato savetuju da se naslednici blagovremeno informišu o svim troškovima i zakonskim obavezama pre završetka postupka. Posebno je važno da imaju u vidu da nasleđivanje ne znači uvek samo sticanje imovine, već u određenim slučajevima može podrazumevati i odgovornost za dugove ostavioca, i to najviše do vrednosti nasleđene imovine.
Iako se o troškovima nasledstva često razmišlja tek kada ostavinski postupak počne, pravovremeno informisanje može sprečiti neprijatna iznenađenja. Nasleđe, osim emotivne i materijalne vrednosti, nosi i određene pravne i finansijske obaveze koje je važno razumeti.
(Kamatica)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)