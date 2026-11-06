Srbija

RADOVI U VRŠCU: Počela rekonstrukcija trotoara u Ulici Drugi oktobar

Јелена Баљак
Jelena Baljak

06. 11. 2026. u 20:18

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U VRŠCU je počela rekonstrukcija dotrajalog trotoara na neparnoj strani Ulice Drugog oktobra, u delu od Male crkve do vatrogasne stanice.

РАДОВИ У ВРШЦУ: Почела реконструкција тротоара у Улици Други октобар

Foto: J.Baljak

Predviđeno je kompletno uklanjanje sadašnje konstrukcije i postavljanje behaton kocki, uz uređenje atmosferskih kanala.

Radovi će se izvoditi sukcesivno, s obzirom na period godine i nepovoljne vremenske uslove.

Nadležni apeluju na stanare da ne parkiraju svoja vozila u zoni radova, dok vozačima skreću pažnju da prilagode brzinu, naročito zato što je reč o najfrekventnijoj ulici u gradu.

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