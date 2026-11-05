"ŠPIJUNSKE" IGRE U ZAGREBU: Na HRT-u o Maršavelskom koji je savetovao studentski pokret u Srbiji (VIDEO)
HRVATSKI HRT u centralnom dnevniku izvestio je da o tome da je profesor zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandar Maršavelski savetovao studente u Srbiji pod pseudonimom.
- Nakon što je javno priznao da je pod pseudonimom "prijatelj studenta" mesecima politički savetovao studente u Srbiji, profesor kaznenog prava na yagrebačkom pravnom fakultetu Aleksandar Maršavelski podneo je ostavku na dužnost člana veća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih agencija. Njegovo višemesečno savetovanje srpskih studenata izazvalo je opštre reakcije - navela je voditeljka HRT-a, nakon čega je pušten prilog na toj televiziji sa izjavom ministara pravosuđa Hrvatske.
- Ono što se iz njegovog postupanja može videti da se radi o ulozi, vona be ulozi, tajnog agenta u fušu. To je ono što je vrlo zabrinjavajuće. Radi se o osobi koja je bila pre njegove ostavke, osoba koja je provodila građanski nadzor nad sigurnosnoj službi. I ovde se radi o osobi koja je predložena od strane SDP-a i Možemo - rekao je on.
U četiri minuta stavljena je i izjava predstavnika Možemo, ali i fakulteta gde Maršavelski radi. Ceo prilog pogledajte na priloženom video-snimku:
Preporučujemo
HRVATSKI MINISTAR: Zabrinjavajuće ponašanje profesora Maršavelskog
05. 11. 2026. u 16:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)