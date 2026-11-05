"ŠPIJUNSKE" IGRE U ZAGREBU: Na HRT-u o Maršavelskom koji je savetovao studentski pokret u Srbiji (VIDEO)

HRVATSKI HRT u centralnom dnevniku izvestio je da o tome da je profesor zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandar Maršavelski savetovao studente u Srbiji pod pseudonimom.

Foto: Youtube/Jutarnji list

- Nakon što je javno priznao da je pod pseudonimom "prijatelj studenta" mesecima politički savetovao studente u Srbiji, profesor kaznenog prava na yagrebačkom pravnom fakultetu Aleksandar Maršavelski podneo je ostavku na dužnost člana veća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih agencija. Njegovo višemesečno savetovanje srpskih studenata izazvalo je opštre reakcije - navela je voditeljka HRT-a, nakon čega je pušten prilog na toj televiziji sa izjavom ministara pravosuđa Hrvatske.

- Ono što se iz njegovog postupanja može videti da se radi o ulozi, vona be ulozi, tajnog agenta u fušu. To je ono što je vrlo zabrinjavajuće. Radi se o osobi koja je bila pre njegove ostavke, osoba koja je provodila građanski nadzor nad sigurnosnoj službi. I ovde se radi o osobi koja je predložena od strane SDP-a i Možemo - rekao je on.

U četiri minuta stavljena je i izjava predstavnika Možemo, ali i fakulteta gde Maršavelski radi. Ceo prilog pogledajte na priloženom video-snimku:

HRVATSKA JAVNO PRIZNALA DA IM JE ŠPIJUNČINA ORGANIZOVALA STUDENTSKI POKRET U SRBIJI! Hrvatski javni servis - HRT je dao 4 minuta centalnog Dnevnika kako bi se smejali u facu srpskom narodu koji je progutao ustašku podvalu zvanu "studentski pokret"! https://t.co/YA3fdnyiTU — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 5, 2026