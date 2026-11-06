DA MALI KAI POČIVA KRAJ OCA: Potresni oproštaji rođaka i poznanika od dečaka (11) iz Herceg Novog, koga je majka ubila u Kanadi

ROĐACI i poznanici Kaija P. (11), iz Herceg Novog, čije je beživotno telo nađeno u Kanadi, i zbog čije smrti su uhapšeni njegova majka Sara B. (46) i očuh Branko B. (51), prikupljaju novac za prenos tela dečaka u rodni grad, kako bi bio sahranjen pored oca, koji je preminuo od posledica korone.

Foto Društvene mreže

Majka je optužena za ubistvo iz nehata, a očuh za ubistvo drugog stepena i skrnavljenje ljudskih ostataka, a njihovi poznanici iz Herceg Novog kažu da nisu mogli ni da naslute da su Sara i Branko takvi monstrumi, ali ističu da su znali da je Kaijev život nakon smrti oca bio težak.

Meštani, čija su se deca družila sa stradalim Kaijem, na društvenim mrežama se opraštaju od nesrećnog dečaka koga pamte kao izuzetno pametnog, poslušnog i radoznalog. Mnogi su ga doživljavali kao svoje dete, "anđela, među anđelima". Navode da su se deca zajedno igrala, slavila rođendane, priređivala zabave, da Kaija skoro nikada nije trebalo opominjati.

Počelo suđenje u Vankuveru BRANKO B., osumnjičeni za ubistvo drugog stepena Kaija P. u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, pojavio se u četvrtak pred sudom u Vankuveru. On se još nije izjasnio o krivici, tokom ročišta sedeo je mirno, a postupak je odložen za kraj meseca. U publici se nalazila i žena sa Novog Zelanda, koja se predstavila kao Kaijeva baka, ali je odbila da razgovara sa novinarima.

Zbog toga su bili uz njega i kada mu je za vreme pandemije virusa korona preminuo otac Savo, za koga kažu da je bio omiljen među komšijama i pravi gospodin. Zbog sve toga su teško doživeli rastanak sa Kaijem, ali su se tešili mišlju da odlazak na Novi Zeland, a kasnije i za Kanadu, za dečaka znači bolji život.

Vest da su za njegovu smrt osumnjičeni oni koji su morali da mu pruže sigurnost i ljubav, majka i očuh, izazvala je nevericu, tugu, osudu.

Opraštajući se od Kaija na društvenim mrežama, Novljani ispisuju iskrene poruke pune bola, vere da će nesrećni dečak naći mir u zagrljaju rano preminulog oca, koji ga je obožavao. Obećavaju trajno sećanje i podstiču sve koji mogu da pomognu da se obezbede sredstva kako bi telo dečaka bilo prebačeno u Herceg Novi i sahranjeno pored oca.