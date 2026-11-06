Oglasio se hitno Janik Siner! Italijan ostao bez najvažnijeg člana tima

GOTOVO je!

Photo: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Janik Siner više neće raditi sa Darenom Kejhilom. Italijan se na društvenim mrežama emotivno oprostio od dugogodišnjeg trenera.

- Daren. Kada smo počeli da radimo zajedno 2022, bio sam samo mršavi mladi Italijan sa mnogo pitanja. Nikada mi nisi davao sve odgovore, već si mi pomagao da ih sam pronađem. Došao si kao jedan od mojih trenera. Vrlo brzo postao si mnogo više od toga. Neko kome mogu da verujem, neko na koga mogu da se oslonim. Prijatelj - započeo je Siner.

Siner se potom prisetio najvećih trenutaka njihove saradnje.

- Melburn. Prvi Grend slem. Broj jedan. Vimbldon. Mogao bih da nastavim. Prošli smo kroz toliko toga zajedno. Rekao si mi da ćeš stati posle 2025, a nekako nisam uspevao da te se otarasim.

Italijan je naglasio da mu ipak neće najviše ostati u sećanju trofeji.

-Trofeji nisu ono čega ću se najviše sećati. To je sve oko njih – dugi sati na treningu, letovi, večere, smeh. Čak i dani kada je sve bilo teško. Bio si tu kroz sve to. Uvek sam znao da sam u dobrim rukama. Ne samo ja, već svi koji putuju sa nama, svi iza scene. Sa tobom smo bili više od tima.

Thank you, Darren. 🧡 https://t.co/xfHHTTqPt1 — Jannik Sinner (@janniksin) November 6, 2026

Posebno je izdvojio ono što je od Kejhila naučio van samog tenisa.

- Naučio si me mnogo toga: da je tenis važan, ali da nije sve. Da dobar igrač počinje time što je dobar čovek. I da komplikovane stvari mogu da budu jednostavne.

Siner se zatim našalio:

- Nadam se da sam i ja tebe nečemu naučio, recimo kako da udariš lopticu za golf. Faliće mi da posle velikog poena pogledam prema loži i vidim te tamo.

Na kraju je zahvalio i Kejhilovoj porodici.

- Vašoj porodici – hvala što ste delili Darena sa nama. Znam koliko je to zahtevalo od vas i ne uzimam to zdravo za gotovo. Mnogo toga što jesam, kao igrač i kao osoba, dugujem tebi. Pet sezona. Neću zaboraviti nijedan dan. Hvala ti, prijatelju, za sve. Bila je privilegija.