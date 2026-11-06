Hrvat pobedio Lasla Đerea na turniru u Bratislavi
SRPSKI teniser, Laslo Đere završio je učešće na čelendžeru u Bratislavi.
Bolji od 31-godišnjaka iz Sente bio je Hrvat Matej Dodig sa 6:4, 6:4 i trijumf mu je doneo plasman u polufinale.
Možda bi ovaj meč imao drugačiji ishod da je 137. na ATP listi u prvom setu iskoristio jednu od tri brejk prilike. Kažnjen je za taj propusti, rival mu je oduzeo servis i potom dobio prvi set.
Drugi deo duela je počeo sa dva vezana brejka za 138. tenisera sveta. Laslo je vratio jedan brejk, ali do preokreta nije mogao.
Matej Dodig će u polufinalu ovog turnira igrati protiv Nišeš Basavaredi (SAD) - Džerom Kim (Švajcarska).
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
CEO REGION U NEVERICI! Nakon srpske sramote, Hrvatska je zavijena u crno
06. 11. 2026. u 06:50 >> 13:13
SRBINU PUKAO FILM! Nikola Jokić ode iz Denvera i to gde?
06. 11. 2026. u 07:09
Zvanično: Zvezda potvrdila novo pojačanje posle meča sa Interom, Ilić se vratio na Marakanu
06. 11. 2026. u 13:15 >> 13:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)