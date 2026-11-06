Hrvat pobedio Lasla Đerea na turniru u Bratislavi

SRPSKI teniser, Laslo Đere završio je učešće na čelendžeru u Bratislavi.

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Bolji od 31-godišnjaka iz Sente bio je Hrvat Matej Dodig sa 6:4, 6:4 i trijumf mu je doneo plasman u polufinale.

Možda bi ovaj meč imao drugačiji ishod da je 137. na ATP listi u prvom setu iskoristio jednu od tri brejk prilike. Kažnjen je za taj propusti, rival mu je oduzeo servis i potom dobio prvi set.

Drugi deo duela je počeo sa dva vezana brejka za 138. tenisera sveta. Laslo je vratio jedan brejk, ali do preokreta nije mogao.

Matej Dodig će u polufinalu ovog turnira igrati protiv Nišeš Basavaredi (SAD) - Džerom Kim (Švajcarska).

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