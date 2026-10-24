Ekonomija

NIS UPUTIO ZAHTEV OFAC ZA NOVU OPERATIVNU LICENCU: Rok ističe 30. oktobra

Танјуг

24. 10. 2026. u 10:59

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KOMPANIJA NIS podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nastavak nesmetanog obavljanja operativnih aktivnosti kompanije i posle isteka važeće operativne licence 30. oktobra.

НИС УПУТИО ЗАХТЕВ ОФАЦ ЗА НОВУ ОПЕРАТИВНУ ЛИЦЕНЦУ: Рок истиче 30. октобра

Foto: Printskrin/Jutjub/ Insajder Video

U zahtevu se naglašava značaj kompanije NIS za obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju domaćeg tržišta, kao i da je redovan rad Rafinerije nafte Pančevo od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Republike Srbije, saopštio je NIS.

Takođe, NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim insitucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.

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