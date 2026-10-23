Poljoprivreda

"SVEMIRSKI TERMINATORI" NA NJIVAMA: Kako su laseri i veštačka inteligencija zamenili motiku

K. Despotović

23. 10. 2026. u 21:54

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ZAMISLITE vreo letnji dan na polju spanaća ili luka. Umesto uobičajene slike desetina nadničara sa motikama u rukama, preko brazde danas lagano krstari ogromna, tiha mašina. Iz njenog stomaka čuje se samo tiho, ritmično šištanje - zvuk iz naučnofantastičnih filmova koji označava da je nevidljivi svetlosni snop upravo spržio jednu neželjenu biljku. Poljoprivreda je upravo zakoračila u eru laserskih terminatora.

СВЕМИРСКИ ТЕРМИНАТОРИ НА ЊИВАМА: Како су ласери и вештачка интелигенција заменили мотику

Foto: worawan konped / Alamy / Profimedia

Robotizovani priključci, koje razvijaju tehnološki giganti poput kompanije Carbon Robotics, više nisu eksperiment već realnost koja donosi potpuni preokret u proizvodnji hrane.

Digitalni mozak pod haubom

Ono što se dešava ispod zaštitnog lima ove mašine predstavlja vrhunac modernog inženjeringa. Dok traktor vuče uređaj, na desetine kamera snimaju tlo u milisekundama. Kompjuterski mozak – moćna neuronska mreža trenirana na milionima slika – za delić sekunde prepoznaje suptilnu razliku u obliku lista između mladog korova i pitomog povrća.

Kada sistem locira korov, aktivira se moćni diodni laser. Snop svetlosti momentalno pogađa cilj, proključa vodu u ćelijama korova i biljka uvene u sekundi, dok glavni usev ostaje netaknut. Jedna ovakva mašina sposobna je da eliminiše do zastrašujućih 200.000 korova za samo sat vremena, radeći podjednako precizno i danju i u potpunom mraku.

Pobeda nad hemijom i nedostatkom radnika

Najveća vrednost ove futurističke tehnologije leži u ekologiji i ekonomiji. Korov je decenijama razvijao otpornost na hemiju, zbog čega su povrtari prisiljeni na prekomerno prskanje.

Laser potpuno briše herbicide iz ove jednačine. Zemljište ostaje zdravo, a potrošači dobijaju hranu bez ikakvih toksičnih ostataka. Istovremeno, za razliku od klasičnog kopanja, laser ne prevrće zemlju, čime sprečava isparavanje dragocene vlage.

Iako su početna ulaganja u ove mašine velika, brzina rada i ogromna ušteda na radnoj snazi, koja hronično nedostaje, otplaćuju investiciju u rekordnom roku. Tradicionalna motika lagano odlazi u muzeje, a budućnost je uveliko stigla na naše oranice.

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