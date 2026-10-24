KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

RADNIK jedne fabrike u Rusiji našao se u središtu neobičnog sudskog spora nakon što mu je na bankovni račun greškom uplaćeno više od sedam miliona rubalja, odnosno približno 87.000 dolara. Umesto da novac vrati, kupio je automobil i preselio se sa porodicom u drugi grad, uveren da ima pravo da zadrži čitav iznos.