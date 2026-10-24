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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

24. 10. 2026. u 11:59

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ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, fudbala i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Subota

13.30 Aston vila - Mančester siti D 1-2 (1.60)

17.00 Cedevita Olimpija - Budućnost ukupno poena +164.5 (1.65)
18.00 Belhatov - Projekt Varšava ukupno poena +176.5 (1.85)

Ukupna kvota: 4.88

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Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI
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Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI

NA DNU okeana, u olupinama brodova potopljenih tokom Drugog svetskog rata, naučnici su otkrili nešto neočekivano. Gorivo koje decenijama polako curi iz zarđalih rezervoara postalo je dom zajednicama bakterija koje se hrane upravo tim otrovnim materijama. Ovo otkriće otvara mogućnost razvoja novih metoda za čišćenje istorijskog zagađenja koje preti morskim ekosistemima, piše Sajens Alert.

24. 10. 2026. u 10:56

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