GDE ČUVATI JABUKE AKO NEMATE PODRUM? Ovo je način da ostanu sveže do proleća

DA bi jabuke ostale sveže do proleća, najvažniji su odgovarajuća temperatura, kontrolisana vlažnost, pažljivo rukovanje i redovan pregled. Berba jabuka tokom leta i jeseni mnogima je jedan od poslova u kojem najviše uživaju, ali pravi izazov dolazi kasnije, kada je potrebno sačuvati jabuke što duže.

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Tokom zime, hrskava jabuka na stolu predstavlja pravo osveženje za porodicu i goste. Međutim, nemaju svi podrum ili ostavu, a mnogi ne znaju kako drugačije da organizuju skladištenje. Dobra vest je da jabuke mogu da se čuvaju i u stanu kao i u kući. Najvažnije je obezbediti odgovarajuće uslove i pravilno pripremiti prostor i posude.

Gde čuvati jabuke ako nemate podrum?

Nedostatak podruma ne znači da će se ovogodišnja berba pokvariti. U stanu jabuke možete čuvati na najhladnijem mestu, na primer u ostavi ili u hladnijem delu hodnika, daleko od radijatora, šporeta i direktne sunčeve svetlosti.

Zastakljeni balkon ili lođa takođe mogu biti pogodni, ali samo ako temperatura ne pada ispod nule i nema velikih temperaturnih oscilacija. U takvim uslovima jabuke mogu ostati sveže nekoliko nedelja, a ponekad i duže, u zavisnosti od sorte i temperature.

Idealna temperatura i vlažnost za čuvanje jabuka

Ako imate podrum, važno je da ga pripremite pre unošenja voća. Za dugotrajno čuvanje većine zimskih sorti jabuka preporučuje se temperatura približno od 0 do 4 °C, uz relativnu vlažnost vazduha od oko 90 do 95 odsto. Neke sorte mogu se čuvati i na nižim temperaturama, ali treba izbegavati smrzavanje plodova. Previše suv vazduh dovodi do gubitka vode i smežuravanja jabuka, dok prekomerna vlaga, naročito uz slabu ventilaciju, pogoduje razvoju plesni i truleži.

Zato je korisno imati termometar i higrometar, kao i povremeno provetravati prostoriju kada su spoljašnji uslovi odgovarajući.

Koje posude su najbolje za skladištenje?

Drvene i čvrste plastične gajbice sa otvorima za ventilaciju mogu biti dobar izbor. Važno je da budu čiste, suve i da omogućavaju cirkulaciju vazduha. Pre skladištenja nemojte tretirati gajbice fungicidima poput Fundazola na svoju ruku. Takvi preparati nisu namenjeni proizvoljnom tretiranju posuda za hranu, a njihova primena zavisi od odobrene namene i uputstva proizvoda.

Kako pravilno pripremiti jabuke za zimu?

Pratite nekoliko jednostavnih koraka:

Odaberite zdrave plodove. Za skladištenje koristite jabuke bez pukotina, udubljenja, crvotočina i znakova truljenja. Najbolje je da imaju peteljku i neoštećenu koru.

Za skladištenje koristite jabuke bez pukotina, udubljenja, crvotočina i znakova truljenja. Najbolje je da imaju peteljku i neoštećenu koru. Pripremite posude. Očistite ih i potpuno osušite pre upotrebe.

Očistite ih i potpuno osušite pre upotrebe. Pažljivo poređajte jabuke . Nemojte ih bacati, pritiskati ili slagati tako da se oštete.

. Nemojte ih bacati, pritiskati ili slagati tako da se oštete. Razdvojite plodove po potrebi. Čist papir može pomoći da se jabuke ne dodiruju direktno. Suva piljevina može se koristiti samo ako je čista, neobrađena i bez hemijskih dodataka.

Čist papir može pomoći da se jabuke ne dodiruju direktno. Suva piljevina može se koristiti samo ako je čista, neobrađena i bez hemijskih dodataka. Premestite ih na hladno mesto. Obezbedite odgovarajuću temperaturu, vlažnost i ventilaciju.

Trik sa plastičnim kesama: da li zaista pomaže?

Drugi način čuvanja jeste pakovanje jabuka u plastične kese. Ova metoda može biti korisna jer usporava gubitak vlage, ali samo ako se pravilno primeni. Koristite čiste kese namenjene čuvanju hrane i nemojte ih hermetički zatvarati bez odgovarajuće kontrole uslova. U kesi se može nakupiti kondenzacija, što povećava rizik od truljenja. Perforirane kese su često praktičniji izbor.

Pre pakovanja proverite da li su jabuke potpuno suve i bez oštećenja. Kese čuvajte na hladnom mestu i redovno proveravajte njihovo stanje.

Zašto je važno redovno pregledati jabuke?

Čak i kada su uslovi dobri, pojedini plodovi mogu početi da se kvare pre ostalih. Zato svake dve do tri nedelje pregledajte zalihe. Jabuke koje su omekšale, oštećene ili pokazuju znake truleži odmah izdvojite. Zdrave, ali zrelije plodove iskoristite prve, na primer za kompot, pire, kolače ili pečene jabuke.

Uz pravilno skladištenje, trud uložen u berbu može se isplatiti i tokom najhladnijih zimskih meseci.

(Espreso)