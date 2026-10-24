Ekonomija

RUSKI DIZEL PUTUJE KA SAD: Aleksandar Novak otkrio najnovije informacije

Танјуг

24. 10. 2026. u 09:14

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TRI tankera koja prevoze dizel gorivo iz Rusije kreću se ka istočnoj obali Atlantskog okeana, dok je rusko domaće tržište dobro snabdeveno dizel gorivom, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak.

РУСКИ ДИЗЕЛ ПУТУЈЕ КА САД: Александар Новак открио најновије информације

Foto: Tanjug/AP/Tatan Syuflana

Novak je rekao sinoć novinarima da će Rusija, u skladu sa ranije postignutim sporazumima, obezbediti dodatne isporuke dizel goriva globalnim tržištima i Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Interfaks.

On je naveo da je zabrana izvoza dizela iz Rusije ublažena, što ruskim kompanijama dozvoljava da izvezu 500.000 tona u oktobru.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin postigli su 9. oktobra tokom telefonskog razgovora dogovor o isporuci ruskog dizel-goriva Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je istog dana objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je postignut taj dogovor.

Tramp je naveo da bi Rusija, prema tom dogovoru, trebalo odmah da isporuči više od 300.000 tona dizela, a zatim dodatne količine tokom novembra i narednih meseci.

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