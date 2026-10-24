RUSKI DIZEL PUTUJE KA SAD: Aleksandar Novak otkrio najnovije informacije
TRI tankera koja prevoze dizel gorivo iz Rusije kreću se ka istočnoj obali Atlantskog okeana, dok je rusko domaće tržište dobro snabdeveno dizel gorivom, izjavio je zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak.
Novak je rekao sinoć novinarima da će Rusija, u skladu sa ranije postignutim sporazumima, obezbediti dodatne isporuke dizel goriva globalnim tržištima i Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Interfaks.
On je naveo da je zabrana izvoza dizela iz Rusije ublažena, što ruskim kompanijama dozvoljava da izvezu 500.000 tona u oktobru.
Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin postigli su 9. oktobra tokom telefonskog razgovora dogovor o isporuci ruskog dizel-goriva Sjedinjenim Američkim Državama.
Tramp je istog dana objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je postignut taj dogovor.
Tramp je naveo da bi Rusija, prema tom dogovoru, trebalo odmah da isporuči više od 300.000 tona dizela, a zatim dodatne količine tokom novembra i narednih meseci.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
RUSKO GORIVO USKORO NA AMERIČKIM PUMPAMA: Mediji pišu da je ovaj datum ključan
15. 10. 2026. u 10:36
RUSKI DIZEL OBARA SVETSKE CENE: Energetska diplomatija Moskve na delu
21. 10. 2026. u 15:51
TO JE DIREKTAN IZAZOV TRAMPU: Lavrov o stavovima Zelenskog po pitanju dizela
15. 10. 2026. u 13:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)