Ekonomija

ZLATO NAGLO POJEFTINILO: Cena pala ispod važne granice, evo šta je razlog

T.J.

24. 10. 2026. u 09:34

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CENA zlata pala je ispod 4.000 dolara po unci, dostigavši najniži nivo od sredine jula, dok je ovaj plemeniti metal tokom nedelje izgubio oko četiri odsto vrednosti.

ЗЛАТО НАГЛО ПОЈЕФТИНИЛО: Цена пала испод важне границе, ево шта је разлог

Foto: Hernan Schmidt/Panthermedia/Profimedia

Na pad su uticali rast cena nafte i zabrinutost zbog inflacije, koji su povećali očekivanja da bi američke Federalne rezerve mogle da zadrže strožu monetarnu politiku.

Prema podacima Rojtersa, spot cena zlata iznosila je 3.998,35 dolara po unci, uz dnevni pad od 0,6 odsto, dok se tokom trgovanja spuštala i na 3.975,23 dolara. Američki terminski ugovori za decembarsku isporuku zlata završili su trgovanje na 4.007,90 dolara po unci.

Rast cena nafte pojačao pritisak

Na tržište zlata uticao je snažan rast cena nafte nakon napada jemenskih Huta u Saudijskoj Arabiji, koji su izazvali strahovanja od novih poremećaja u snabdevanju energentima.

Skuplja nafta povećava inflatorne pritiske, što može da navede centralne banke da duže zadrže visoke kamatne stope.

Takva situacija nepovoljno utiče na zlato, jer ono ne donosi kamatu, pa ulaganja koja ostvaruju prinos postaju privlačnija investitorima.

Investitori čekaju odluku FED-a

Tržišta očekuju da će Federalne rezerve na sastanku 27. i 28. oktobra zadržati kamatne stope na postojećem nivou, ali je porasla verovatnoća njihovog povećanja u decembru.

Dodatni pritisak na cenu zlata izazvala je rasprodaja akcija tehnoloških kompanija, zbog koje su pojedini investitori prodavali plemenite metale kako bi obezbedili dodatna sredstva.

Pad je zabeležen i kod drugih plemenitih metala. Srebro je oslabilo na 53,97 dolara po unci, dok su platina i paladijum takođe završili trgovanje u minusu.

Investitori sada čekaju objavljivanje američkog indeksa izdataka za ličnu potrošnju (PCE), zakazano za 29. oktobar, koji bi mogao da pruži dodatne smernice o budućoj politici kamatnih stopa.

(Tanjug)

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