Politika

NAPADAJU VUČIĆA KAD NE MOŽE DA IM ODGOVORI DA BI UTICALI NA VOLJU BIRAČA: Blokaderska Nova priznala šta rade u izbornoj tišini

В.Н.

23. 10. 2026. u 17:15

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BLOKADERKI mediji N1 i Nova ,koji brutalno napadaju Aleksandra Vučića dok traje izborna tišina jer on ne može da im odgovori, u najnovijem tekstu priznali su i sami da to rade a kako bi uticali na izbornu volju građana.

НАПАДАЈУ ВУЧИЋА КАД НЕ МОЖЕ ДА ИМ ОДГОВОРИ ДА БИ УТИЦАЛИ НА ВОЉУ БИРАЧА: Блокадерска Нова признала шта раде у изборној тишини

Foto: Instagram/avucic

”Formulacija da je zabranjeno „bilo kakvo uticanje na volju birača“ potiče iz medijskih optužbi, a ne iz teksta zakona. Taj propis ne predviđa opštu zabranu objavljivanja politički osetljivih vesti o vlasti. Tako vam je to”, doslovce je navedeno u tekstu koji je osvanuo na portalu Nova a gde su pokušali da se opravdaju za kršnje izborne tišine.

Dakle, oni priznaju da napadaju Vučića u trenutku kada on ne može da im odgovori i da to rade kako bi uticali na volju birača. 

Foto: Printskrin

 

Podsetimo, blokaderski mediji N1 i Nova su deset godina dehumanizovali Aleksandra Vučića, surovo su udarali po njemu i njegovoj porodici, a onda su u dogovoru s drugom stranom opstruisali svaki javni duel na koji je Vučić pozivao, da bi na kraju samo i jedino Vučiću od svih kandidata, jedino njemu zabranili zvanično da dođe na njihove televizije!

Zatim su podmuklo, pokvareno, sačekali da dođe predizborna tišina, znajući da Vučić poštuje zakone i, onda su baš danas, odlučili da iz sve snage udaraju po njemu, da ga tuku, da ga cipelare, da ga udaraju i maljem i sekirom po glavi, svesni da su Vučiću u medijskom smislu vezane i ruke i noge i da mu je flaster preko usta, jer on jedini poštuje zakone uvek!

Ovo danas je najbestidniji, najnehumaniji napad na jednog čoveka u istoriji države Srbije!

Kukavice mu prvo nisu dozvolili da priča, ni da se pojavi na njihovim medijima, a sada isti ti tuku po njemu u sred izborne tišine, jer Vučić ne može da im odgovori.

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