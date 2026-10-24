Sedmi Beogradski polumaraton održaće se 22. novembra

Sedmi Sava osiguranje Beogradski polumaraton održaće se 22. novembra, sa startom i ciljem ispred Beogradske arene i dve distance na programu – polumaratonom i trkom na 10 kilometara.

FOTO: FOTO TANJUG/ BEOGRADSKI MARATON/ nr

Pred ulazak u hladniji deo godine, kad se deo treninga seli u zatvorene prostore, ovaj događaj za mnoge trkače predstavlja završni veliki test forme i priliku da mesecima uložen trud pretvore u rezultat.

Ravna i brza staza kroz Novi Beograd i Zemun pruža odlične uslove za pomeranje ličnih granica - bilo da je cilj novi lični rekord ili prvi uspešno istrčani polumaraton.

Velika očekivanja prate i nastup Elzana Bibića, jednog od najboljih srpskih atletičara, koji je najavio napad na državni rekord na 10 kilometara. Bibić će pokušati da popravi sopstveni rezultat od 28 minuta i 45 sekundi, postavljen u Đevđeliji u novembru prošle godine. Učešće u polumaratonskoj trci već je potvrdilo i nekoliko elitnih trkača iz Kenije, Etiopije, Mađarske i Rumunije, pa se očekuju kvalitetne trke i borba za rekorde.

Posebnu vrednost ovog događaja čine hiljade rekreativaca, njihove lične priče i podrška koja ih prati duž staze.

Sava osiguranje Beogradski polumaraton nastavlja da gradi vezu sa trkačkom zajednicom, okupljajući one koji jure rezultat, one koji trče zbog zdravlja i druženja, ali i sve koji svojim navijanjem pomažu da se stigne do cilja.

Zato organizatori pozivaju građane Novog Beograda i Zemuna da 22. novembra izađu uz stazu i podrže trkače. Nekada su upravo aplauz, osmeh ili reč ohrabrenja ono što nekome daje snagu za naredni kilometar.

Broj učesnika ograničen je na 5.000, a prijave su u toku na sajtu Beogradskog maratona.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Beograd, a posebnu zahvalnost organizatori upućuju naslovnom partneru Sava osiguranju, Beogradskoj areni kao domaćinu startne i ciljne zone, kao i svim partnerima, volonterima i službama koje doprinose realizaciji događaja.

Sedmi Sava osiguranje Beogradski polumaraton ujedno je važan korak u zajedničkoj pripremi za april 2027. godine, kad će Beograd biti domaćin jubilarnog 40. Beogradskog maratona i Evropskog prvenstva u trčanju na 10 kilometara, polumaratonu i maratonu.

Svaka uspešno organizovana trka, svaki navijač uz stazu i svaki novi učesnik jačaju tim koji će dočekati Evropu – tim koji čine organizatori, trkači, partneri i građani Beograda.