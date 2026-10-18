USKORO STIŽE NOVČANA POMOĆ OD 12.500 DINARA: Važno obaveštenje za više grupa građana

POŠTANSKA štedionica objavila je raspored budžetskih isplata Republike Srbije, za 20. oktobar. Planirane su isplate više vrsta državnih davanja za septembar 2026. godine.

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Na rasporedu za isplatu 20. oktobra su:

- Novčana socijalna pomoć za septembar 2026. godine, za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

- Dečji dodatak za septembar 2026. godine, za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

- Roditeljski dodatak za septembar 2026. godine, za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

- Boračko-invalidska zaštita za septembar 2026. godine.

- Nega i pomoć za septembar 2026. godine, za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

- Porodični smeštaj za septembar 2026. godine.

Osnovica novčane socijalne pomoći 12.536 dinara

Podsetimo, nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći.

Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara ili u visini 0,5 od osnovice, dok je za dete do 18 godina taj iznos u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.

Ovo rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2026. godine.

Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći 12.536 dinara

Nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći.

Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara ili u visini 0,5 od osnovice, dok je za dete do 18 godina taj iznos u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.

Ovo rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2026. godine.

Visina socijalne pomoći određuje se na osnovu osnovice koju svake godine donosi ministarstvo, a usklađuje se dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.

(Alo)