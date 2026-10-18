Runjaić i Udineze u problemu: Leće im naneo peti vezani poraz (VIDEO)
TIM iz Udina je u velikoj krizi.
Ne ide u poslednje vreme ekipi Koste Runjaića. Udineze je kao domaćin poražen od Lećea sa 3:0 i to je bio peti vezani izgubljen meč ovog tima u Seriji A.
Poslednji trijumf "zebre" su ostvarile 29. avgusta kad su u gostima savladali Moncu (3:2). Od tad su još samo bili bolji od Venecije u Kupu Italije (2:1).
Utakmica sa Lećeom je praktično bila rešena posle malo više od pola sata. Izabranici Euzebija di Frančeska su do prednosti stigli u 11. minutu preko Kijalonde Gaspara.
Vođstvo je u 33. minutu duplirao reprezentativac Nigera Konan Ndri, koji se prvi put ove sezone upisao u strelce.
Možda bi ishod bio drugačiji da je pogodak koji je u 59. minutu postigao Jakub Pjotrovski priznat. Ipak, poništen je zbog ofsajda u kom se našao Poljak.
Tačku na ovaj meč stavio je Jamil Sibert u 86. minutu, a samo četiri minuta ranije kročio je na teren.
Udineze je posle novog poraza u zoni ispadanja, zauzima 18. mesto na tabeli Serije A sa četiri boda. Leće je na 11. mestu sa devet.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Šansa za Partizan? Nekadašnji deveti pik na NBA draftu dobio otkaz
18. 10. 2026. u 12:26
UŽIVO, ZVEZDA - MLADOST: Povratak Kataija!
18. 10. 2026. u 16:02
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Ostoja Mijailović o gorućem problemu u Partizanu
18. 10. 2026. u 14:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
17. 10. 2026. u 20:49
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)
Centar stigao u Crvenu zvezdu!
18. 10. 2026. u 09:37
Komentari (0)