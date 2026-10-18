Runjaić i Udineze u problemu: Leće im naneo peti vezani poraz (VIDEO)

TIM iz Udina je u velikoj krizi.

FOTO: Tanjug/Andrea Bressanutti/LaPresse via AP

Ne ide u poslednje vreme ekipi Koste Runjaića. Udineze je kao domaćin poražen od Lećea sa 3:0 i to je bio peti vezani izgubljen meč ovog tima u Seriji A.

Poslednji trijumf "zebre" su ostvarile 29. avgusta kad su u gostima savladali Moncu (3:2). Od tad su još samo bili bolji od Venecije u Kupu Italije (2:1).

Utakmica sa Lećeom je praktično bila rešena posle malo više od pola sata. Izabranici Euzebija di Frančeska su do prednosti stigli u 11. minutu preko Kijalonde Gaspara.

Vođstvo je u 33. minutu duplirao reprezentativac Nigera Konan Ndri, koji se prvi put ove sezone upisao u strelce.

Možda bi ishod bio drugačiji da je pogodak koji je u 59. minutu postigao Jakub Pjotrovski priznat. Ipak, poništen je zbog ofsajda u kom se našao Poljak.

Tačku na ovaj meč stavio je Jamil Sibert u 86. minutu, a samo četiri minuta ranije kročio je na teren.

Udineze je posle novog poraza u zoni ispadanja, zauzima 18. mesto na tabeli Serije A sa četiri boda. Leće je na 11. mestu sa devet.

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