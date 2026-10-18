"Tako se ponašaju veliki igrači! On je najbolji na svetu trenutno..." Hansi Flik o Laminu Jamalu
Fudbaleri Barselone slavili su na gostovanju Betisu 2:5 u okviru La Lige. Nakon meča, Hansi Flik, imao je samo reči hvale za svoju ekipu a posebno Lamina Jamala.
Jamal je spektakularnim pogotkom otvorio goleadu na stadionu La Kartuha.
- Bila je ovo veoma intenzivna utakmica, fantastična za navijače i sve koji vole fudbal. A Lamin… Kada pogledate njegov prvi gol, neverovatno! Za mene je on u ovom trenutku najbolji igrač na svetu. Veoma sam zadovoljan njegovom partijom, upravo to volim da vidim - rekao je Flik i dodao:
- Naravno, on je pod velikim pritiskom. Ima samo 19 godina, a već je odigrao ogroman broj utakmica, uključujući i one za reprezentaciju. Ipak, potpuno je usredsređen i maksimalno posvećen. Njegova igra i stav su neverovatni. Tako se ponašaju veliki igrači.
Evo kako je izgledao pogodak mlade španske zvezde:
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