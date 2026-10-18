Fudbal

"Tako se ponašaju veliki igrači! On je najbolji na svetu trenutno..." Hansi Flik o Laminu Jamalu

Filip Milošević

18. 10. 2026. u 11:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Barselone slavili su na gostovanju Betisu 2:5 u okviru La Lige. Nakon meča, Hansi Flik, imao je samo reči hvale za svoju ekipu a posebno Lamina Jamala.

Тако се понашају велики играчи! Он је најбољи на свету тренутно... Ханси Флик о Ламину Јамалу

Photo: AP/Joan Monfort

Jamal je spektakularnim pogotkom otvorio goleadu na stadionu La Kartuha.

- Bila je ovo veoma intenzivna utakmica, fantastična za navijače i sve koji vole fudbal. A Lamin… Kada pogledate njegov prvi gol, neverovatno! Za mene je on u ovom trenutku najbolji igrač na svetu. Veoma sam zadovoljan njegovom partijom, upravo to volim da vidim - rekao je Flik i dodao:

- Naravno, on je pod velikim pritiskom. Ima samo 19 godina, a već je odigrao ogroman broj utakmica, uključujući i one za reprezentaciju. Ipak, potpuno je usredsređen i maksimalno posvećen. Njegova igra i stav su neverovatni. Tako se ponašaju veliki igrači.

Evo kako je izgledao pogodak mlade španske zvezde:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA TRI ZNAKA MOGLA BI DA SE RAZOČARAJU U NAJBLIŽE: Kraj oktobra donosi neprijatna iznenađenja

OVA TRI ZNAKA MOGLA BI DA SE RAZOČARAJU U NAJBLIŽE: Kraj oktobra donosi neprijatna iznenađenja