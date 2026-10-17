Salate i čorbe

SALATA OD PEČENIH PAPRIKA I ŠARGAREPE: Mirisna, osvežavajuća i puna ukusa

Milena Tomasevic

17. 10. 2026. u 08:00

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Ako volite proverene domaće recepte, pune ukusa i pripremljene s ljubavlju, ova salata je pravi izbor za vašu trpezu.

САЛАТА ОД ПЕЧЕНИХ ПАПРИКА И ШАРГАРЕПЕ: Мирисна, освежавајућа и пуна укуса

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 7 crvenih paprika
  • 5 šargarepa
  • 7 čenova belog luka
  • malo svežeg peršuna

Za preliv:

  • 50 ml maslinovog ili suncokretovog ulja
  • 5 kašika sirćeta, ili manje po ukusu
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera

Priprema:

Paprike poređajte u pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok ne omekšaju i ne dobiju lepu pečenu boju. Nakon pečenja ostavite ih da se malo prohlade, a zatim ih oljuštite i isecite na komade željene veličine.

U šerpi prokuvajte vodu, dodajte kašičicu soli i očišćene šargarepe. Kuvajte ih oko 20 minuta, odnosno dok ne omekšaju, ali vodeći računa da se ne raskuvaju. Ocedite ih i isecite na kolutiće.

U većoj posudi sjedinite pečene paprike i šargarepu, pa dodajte sitno seckani beli luk i peršun.

U posebnoj posudi pomešajte ulje, sirće, so i šećer. Preliv dobro promešajte, prelijte preko povrća i sve lagano sjedinite kako bi se ukusi lepo proželi.

Salatu ostavite u frižideru najmanje pola sata pre služenja, jer će tada biti još ukusnija i aromatičnija.

Prijatno! 

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