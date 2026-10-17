SALATA OD PEČENIH PAPRIKA I ŠARGAREPE: Mirisna, osvežavajuća i puna ukusa
Ako volite proverene domaće recepte, pune ukusa i pripremljene s ljubavlju, ova salata je pravi izbor za vašu trpezu.
- 7 crvenih paprika
- 5 šargarepa
- 7 čenova belog luka
- malo svežeg peršuna
Za preliv:
- 50 ml maslinovog ili suncokretovog ulja
- 5 kašika sirćeta, ili manje po ukusu
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
Priprema:
Paprike poređajte u pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok ne omekšaju i ne dobiju lepu pečenu boju. Nakon pečenja ostavite ih da se malo prohlade, a zatim ih oljuštite i isecite na komade željene veličine.
U šerpi prokuvajte vodu, dodajte kašičicu soli i očišćene šargarepe. Kuvajte ih oko 20 minuta, odnosno dok ne omekšaju, ali vodeći računa da se ne raskuvaju. Ocedite ih i isecite na kolutiće.
U većoj posudi sjedinite pečene paprike i šargarepu, pa dodajte sitno seckani beli luk i peršun.
U posebnoj posudi pomešajte ulje, sirće, so i šećer. Preliv dobro promešajte, prelijte preko povrća i sve lagano sjedinite kako bi se ukusi lepo proželi.
Salatu ostavite u frižideru najmanje pola sata pre služenja, jer će tada biti još ukusnija i aromatičnija.
Prijatno!
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