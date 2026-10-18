"LJudi, pa nisam robot!" Aleksandar Zverev o eliminaciji sa mastersa u Šangaju
Šampion ovogodišnjeg Rolan Garosa i US Opena, doživeo neočekivan udarac.
Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u finale masters turnira u Šangaju, pošto je u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2:1 (po setovima 5:7, 6:4, 6:3).
Nakon eliminacije, Zverev je objasnio razloge njegovog poraza.
– Ljudi, pa nisam robot, umorio sam se – objasnio je Zverev ovu eliminaciju. Nakon trijumfa na Ju-Es openu imao sam samo jedan slobodan dan. Igrao sam mnogo tenisa - rekao je dvostruki grend slem šampion.
Zverev će svakako na kraju godine sigurno postati prvi na ATP listi i preteći dosadašnjeg lidera Janika Sinera iz Italije, koji je odavno završio sezonu.
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