DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA odgovornost ne ogleda se samo u velikim projektima, već i u pažnji prema onima kojima je podrška najpotrebnija.

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Vođeni upravo tom idejom, kompanija i Fondacija Meridian realizovali su još jednu humanitarnu akciju, ovoga puta u Opštoj bolnici Kruševac, sa ciljem da pacijentima koji prolaze kroz dugotrajne i zahtevne terapije olakšaju svakodnevicu.

U okviru ove inicijative, Opštoj bolnici Kruševac donirani su televizori namenjeni odeljenjima na kojima pacijenti provode duži vremenski period.

Za pacijente koji se suočavaju sa teškim zdravstvenim izazovima, bolnički dani često su ispunjeni neizvesnošću, iščekivanjem i dugim satima terapije. Upravo zato, čak i naizgled mali gestovi pažnje mogu imati veliki značaj. Mogućnost da uz omiljeni televizijski program, film ili emisiju makar nakratko skrenu misli sa terapije predstavlja dragocen predah i način da vreme provedeno u bolnici protekne brže i prijatnije.

Jer kada su dani dugi, a izazovi veliki, i mali trenuci predaha mogu značiti mnogo.

Ova donacija predstavlja još jedan korak u kontinuiranom opredeljenju kompanije Meridian i Fondacije Meridian da društvenu odgovornost pretvaraju u konkretna dela, pružajući podršku zdravstvenim ustanovama, lokalnim zajednicama i pojedincima kojima je pomoć potrebna.

Poseban značaj ovakvih inicijativa ogleda se u njihovoj neposrednoj koristi za ljude. Ulaganje u kvalitetnije uslove boravka pacijenata nije samo podrška zdravstvenom sistemu, već i izraz solidarnosti, razumevanja i brige za dostojanstvo svakog pojedinca.

Kroz saradnju sa lokalnim institucijama i podršku zajednici u Kruševcu, Fondacija Meridian nastavlja da promoviše vrednosti humanosti i zajedništva, potvrđujući da odgovorno poslovanje podrazumeva aktivno učešće u stvaranju boljeg i humanijeg okruženja.

Kompanija Meridian i Fondacija Meridian nastaviće i u narednom periodu da realizuju slične humanitarne inicijative, kako u saradnji sa Opštom bolnicom Kruševac, tako i sa brojnim drugim zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Sa jasnim ciljem da podrška stigne tamo gde je najpotrebnija, Meridian ostaje posvećen dugoročnom ulaganju u lokalne zajednice, unapređenju uslova lečenja i stvaranju pozitivnih promena koje imaju stvaran značaj za svakodnevni život ljudi.

Zato što društvena odgovornost nije samo obaveza – već odgovornost prema ljudima. A najveća vrednost svake zajednice upravo su ljudi koji je čine.