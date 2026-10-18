IMA MRTVIH I POVREĐENIH U POŽARU KOJI SE BRZO ŠIRI VOJNOM BAZOM U KANADI: Dramatične scene nakon velikog incidenta u Alberti
KANADSKI ministar odbrane izjavio je u subotu da ima poginulih i povređenih u incidentu u vojnoj bazi u Alberti koji je izazvao veliki požar.
"Sa žalošću vas obaveštavam da ima i poginulih i povređenih usled incidenta u bazi", rekao je ministar odbrane Dejvid Mekginti.
Mekginti nije izneo podatke o broju žrtava, niti detalje o uzroku incidenta. Naveo je da je Kraljevska kanadska konjička policija uključena u istragu i opisao situaciju kao "veoma, veoma aktivnu i osetljivu".
Kanadske oružane snage i savezne, provincijske i lokalne vlasti koordinisale su hitnu intervenciju, rekao je on. Obližnja zajednica Vejnrajt pružala je bolničku i vatrogasnu podršku.
Opština Vejnrajt je saopštila da je požar ranije u subotu prešao ogradu baze i da se brzo širio zbog jakih vetrova. Vatrogasci iz više okruga su intervenisali, a naredba za evakuaciju nije bila na snazi.
"Naše misli su sa svim pogođenim hrabrim ženama i muškarcima", naveo je ranije premijer Mark Karni u objavi na društvenim mrežama.
Premijerka Alberte Danijel Smit opisala je požar kao "veliki i tragičan" i navela da pogađa mnoge pripadnike vojnog osoblja.
Baza Kanadskih oružanih snaga Vejnrajt, udaljena oko 180 kilometara jugoistočno od Edmontona, jedna je od najprometnijih baza za vojnu obuku u Kanadi, gde se vojnici pripremaju za borbene operacije.
U njoj se nalazi Kanadski centar za obuku u manevrisanju, koji sprovodi realistične vežbe na bojnom polju, kao i Centar za obuku 3. kanadske divizije, koji pruža vojnu obuku.
Mekginti je izjavio da nadležni organi i dalje rade na utvrđivanju onoga što se dogodilo i da očekuje da će pružiti dodatne informacije.
Karni je rekao da savezna vlada blisko sarađuje sa zvaničnicima Alberte i lokalnim vlastima. Naveo je da su on i Smit u bliskom kontaktu, baš kao i njihovi ministri i zvaničnici.
Smit je zahvalila pripadnicima hitnih službi i svima koji pružaju negu i podršku pogođenima.
Lider kanadske konzervativne opozicije, Pjer Poaljevr, izjavio je da je razgovarao sa Karnijem i ministrom odbrane kako bi ponudio podršku ljudima koji su pogođeni požarom.
"Molite se za Vejnrajt, svi", rekao je Poaljevr u objavi na društvenim mrežama. Apelovao je na ljude u tom području da prate uputstva za vanredne situacije i ostave puteve prohodnim za pripadnike hitnih službi.
Ni Karni ni Smit nisu izneli detalje o tome šta je izazvalo požar niti da li je neko povređen.
Požar se dogodio nekoliko dana pre nego što bi provincija trebalo da glasa o pokretanju procesa koji bi mogao dovesti do traženja nezavisnosti od Kanade.
(Telegraf)
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