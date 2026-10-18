IMA MRTVIH I POVREĐENIH U POŽARU KOJI SE BRZO ŠIRI VOJNOM BAZOM U KANADI: Dramatične scene nakon velikog incidenta u Alberti

KANADSKI ministar odbrane izjavio je u subotu da ima poginulih i povređenih u incidentu u vojnoj bazi u Alberti koji je izazvao veliki požar.

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"Sa žalošću vas obaveštavam da ima i poginulih i povređenih usled incidenta u bazi", rekao je ministar odbrane Dejvid Mekginti.

Mekginti nije izneo podatke o broju žrtava, niti detalje o uzroku incidenta. Naveo je da je Kraljevska kanadska konjička policija uključena u istragu i opisao situaciju kao "veoma, veoma aktivnu i osetljivu".

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta. Our thoughts are with all the brave women and men affected. We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our relevant ministers and officials. — Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026

Kanadske oružane snage i savezne, provincijske i lokalne vlasti koordinisale su hitnu intervenciju, rekao je on. Obližnja zajednica Vejnrajt pružala je bolničku i vatrogasnu podršku.

Opština Vejnrajt je saopštila da je požar ranije u subotu prešao ogradu baze i da se brzo širio zbog jakih vetrova. Vatrogasci iz više okruga su intervenisali, a naredba za evakuaciju nije bila na snazi.

BREAKING: “Significant casualties,” including deaths, after explosion at Canadian military base in Wainwright, Alberta, officials say https://t.co/LiCooZYWmx — BNO News Live (@BNODesk) October 18, 2026

"Naše misli su sa svim pogođenim hrabrim ženama i muškarcima", naveo je ranije premijer Mark Karni u objavi na društvenim mrežama.

Premijerka Alberte Danijel Smit opisala je požar kao "veliki i tragičan" i navela da pogađa mnoge pripadnike vojnog osoblja.

Baza Kanadskih oružanih snaga Vejnrajt, udaljena oko 180 kilometara jugoistočno od Edmontona, jedna je od najprometnijih baza za vojnu obuku u Kanadi, gde se vojnici pripremaju za borbene operacije.

U njoj se nalazi Kanadski centar za obuku u manevrisanju, koji sprovodi realistične vežbe na bojnom polju, kao i Centar za obuku 3. kanadske divizije, koji pruža vojnu obuku.

Mekginti je izjavio da nadležni organi i dalje rade na utvrđivanju onoga što se dogodilo i da očekuje da će pružiti dodatne informacije.

Apparent explosion at a major Canadian military base in Alberta. Early reports that it’s a mass casualty incident. — Scott Stedman (@ScottMStedman) October 18, 2026

Karni je rekao da savezna vlada blisko sarađuje sa zvaničnicima Alberte i lokalnim vlastima. Naveo je da su on i Smit u bliskom kontaktu, baš kao i njihovi ministri i zvaničnici.

Smit je zahvalila pripadnicima hitnih službi i svima koji pružaju negu i podršku pogođenima.

Lider kanadske konzervativne opozicije, Pjer Poaljevr, izjavio je da je razgovarao sa Karnijem i ministrom odbrane kako bi ponudio podršku ljudima koji su pogođeni požarom.

"Molite se za Vejnrajt, svi", rekao je Poaljevr u objavi na društvenim mrežama. Apelovao je na ljude u tom području da prate uputstva za vanredne situacije i ostave puteve prohodnim za pripadnike hitnih službi.

Canadian Prime Minister Mark Carney announced just after 8 pm ET that a "serious incident" sparked an "major fire" at Canadian Forces Base near Wainwright, Alberta. There’s a lot of speculation online about what happened, but it hasn’t been officially confirmed. Monitoring closely. https://t.co/5d0zpFHAHL — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 18, 2026

Ni Karni ni Smit nisu izneli detalje o tome šta je izazvalo požar niti da li je neko povređen.

Požar se dogodio nekoliko dana pre nego što bi provincija trebalo da glasa o pokretanju procesa koji bi mogao dovesti do traženja nezavisnosti od Kanade.

(Telegraf)