Politika

"OD SRCA HVALA ZORICI I KEMIŠU NA PODRŠCI" Iskren zagrljaj poznate pevačice raznežio Vučića (VIDEO)

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18. 10. 2026. u 15:55

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostovao je juče u emisiji na TV Pink.

ОД СРЦА ХВАЛА ЗОРИЦИ И КЕМИШУ НА ПОДРШЦИ Искрен загрљај познате певачице разнежио Вучића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram

- Od srca veliko hvala Zorici i Kemišu na podršci, dobroti i prijateljstvu koje iskreno cenim. - objavio je Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu, nakon gostovanja u emisiji. 

Da podsetimo, tokom emisije, Zorica Brunclik je iskoristila priliku i zahvalila se Vučiću što je pored svega što mu se događalo kao državniku, uspeo da je pozove i pita za zdravlje. 

Foto: Printskrin Instagram

- Ja hoću da se zahvalim u svemu što mu se događalo, što mu se događa, čitavoj njegovoj frci koju ima kao državnik. Aca je zvao da pita kako sam ja i da li nešto treba - istakla je Zorica u emisiji. 

Nakon toga, Zorica je prišla Vučiću i zagrlila ga.  

BONUS VIDEO: 

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