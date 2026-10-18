RUSIJA VEĆ POKRENULA IZVOZ DIZELA POSLE DOGOVORA PUTINA I TRAMPA! Stižu nove količine, u SAD se lome koplja oko sporazuma

MOSKVA obnovila izvoz goriva, Vašington očekuje dodatne isporuke, a američki senatori traže preispitivanje odluke. Analitičari, međutim, sumnjaju da će dogovor značajnije sniziti cene na pumpama.

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Rusija je obnovila izvoz dizel-goriva nakon dogovora predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, dok se očekuju nove isporuke za američko i svetsko tržište, prenosi Rojters.

Prema izveštaju objavljenom 15. oktobra, Kremlj je potvrdio nastavak izvoza nakon što je Rusija 10. oktobra delimično ukinula zabranu izvoza dizela. Cilj dogovora je ublažavanje pritiska na globalno tržište goriva, na kome su cene porasle usled poremećaja u snabdevanju i problema u rafinerijama.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je početne isporuke veće od 300.000 tona dizela, uz plan za dodatnih 1,5 miliona tona u narednim mesecima. Međutim, tačan raspored dolaska svih količina na američko tržište nije potvrđen.

Američki senatori traže preispitivanje odluke

Dogovor Moskve i Vašingtona izazvao je političke reakcije u SAD. Grupa od šest američkih senatora, među kojima su i republikanci, pozvala je Trampovu administraciju da odmah preispita odluku o uvozu ruskog dizela.

Kritičari smatraju da bi ublažavanje ograničenja moglo da poveća prihode Rusije u vreme rata u Ukrajini i da oslabi pritisak na Moskvu. Sa druge strane, pristalice dogovora ističu potrebu za povećanjem ponude goriva i ublažavanjem visokih cena za američke potrošače.

Hoće li ruski dizel sniziti cene goriva?

Iako Vašington očekuje da dodatne količine goriva pomognu u stabilizaciji tržišta, analitičari upozoravaju da efekat možda neće biti veliki.

Prema analizi objavljenoj u „Gardijanu“, dogovor bi mogao da ima ograničen uticaj na cene dizela u SAD zbog obima američke potrošnje, količine dogovorenih isporuka i vremena potrebnog za transport.

Za Rusiju, međutim, otvaranje dodatnih izvoznih kanala predstavlja mogućnost da plasira veće količine goriva na svetsko tržište. Da li će to dovesti do osetnijeg pada cena zavisiće i od kretanja tražnje, raspoloživih zaliha i situacije na međunarodnim energetskim rutama.

Ključno pitanje ostaje kada će najavljene količine stići do američkih kupaca i u kojoj meri će dodatna ponuda uticati na cene koje plaćaju potrošači.

(Tanjug)

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