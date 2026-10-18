Svet

VENS UPOZORIO FRANCUSKU: Zaustavite ovo ludilo pre nego što budu spaljeni novi simboli zemlje

D.D.

18. 10. 2026. u 07:42

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KOMENTARIŠUĆI nemire u Francuskoj, potpredsednik SAD Dž. D. Vens izjavio je da su zapadni liberali uvezli kulturu Trećeg sveta u Francusku, ignorišući pitanja asimilacije i kompatibilnosti.

ВЕНС УПОЗОРИО ФРАНЦУСКУ: Зауставите ово лудило пре него што буду спаљени нови симболи земље

Foto: POOL / Getty images / Profimedia

- Zapadni liberali su uvezli Treći svet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i sažaljenja. Ignorisali su fundamentalna pitanja asimilacije i kompatibilnosti - napisao je Vens na svojoj X stranici na društvenim mrežama.

Vens je izrazio nadu da će Francuska moći da zaustavi "ovo ludilo" pre nego što bude spaljeno još znamenitosti.

U subotu su se širom Francuske održali veliki protesti protiv rastućih troškova života i povećanja cena.

Pratili su ih nasilni sukobi između demonstranata i organa reda, neredi, vandalizam i vandalizam.

Policija je koristila suzavac, šok bombe i vodene topove protiv mase.

Tokom nereda, radikali su ušli u gradske kuće Limoža, Marseja i Lila.

U Limožu su podmetnuli požar na prvom spratu gradske kuće, koji se proširio na krov.

U Lionu je turistička kancelarija opljačkana i zapaljena.

Ukupno je 550.000 ljudi učestvovalo u demonstracijama na francuskoj teritoriji, od kojih je 110.000 bilo u Parizu.

(Ria Novosti)

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