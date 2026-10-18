VENS UPOZORIO FRANCUSKU: Zaustavite ovo ludilo pre nego što budu spaljeni novi simboli zemlje
KOMENTARIŠUĆI nemire u Francuskoj, potpredsednik SAD Dž. D. Vens izjavio je da su zapadni liberali uvezli kulturu Trećeg sveta u Francusku, ignorišući pitanja asimilacije i kompatibilnosti.
- Zapadni liberali su uvezli Treći svet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i sažaljenja. Ignorisali su fundamentalna pitanja asimilacije i kompatibilnosti - napisao je Vens na svojoj X stranici na društvenim mrežama.
Vens je izrazio nadu da će Francuska moći da zaustavi "ovo ludilo" pre nego što bude spaljeno još znamenitosti.
U subotu su se širom Francuske održali veliki protesti protiv rastućih troškova života i povećanja cena.
Pratili su ih nasilni sukobi između demonstranata i organa reda, neredi, vandalizam i vandalizam.
Policija je koristila suzavac, šok bombe i vodene topove protiv mase.
U Limožu su podmetnuli požar na prvom spratu gradske kuće, koji se proširio na krov.
U Lionu je turistička kancelarija opljačkana i zapaljena.
Ukupno je 550.000 ljudi učestvovalo u demonstracijama na francuskoj teritoriji, od kojih je 110.000 bilo u Parizu.
(Ria Novosti)
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