VUČIĆ NA ZBORU U KOVILOVU: Čuvaćemo Srbiju jer ništa važnije, preče i lepše od nje nemamo (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić stigao je na zbor u Kovilovu

Informer printskrin

Vučić se obraća narodu

- Dragi Krajišnici, dragi građani Srbije. Hoću sestre i braćo da vam se zahjvalim na divnom dočeku. Posetio sam pola štandova, posetiću i ostale. Svima želim dobro zdravlje i želim vam ne samo da u svojoj otadžbini Srbiji budete uspešni već da u svakom trenutku da pamtite slobodno pamtite i da se sećate svog zavijača, svoje Krajine. Beskrajno hvala što ste svoj rad it rud uložili u svoju SRbiju, što doprinostie napretku naše zemlje. Ja sam sa setom se prisećao svakog mesta koje sam nekada obilazio. Čitavu Baniju, Kordun, Liku, Dalmaciju, Zapadnu Slavoniju, Istočnu Slavoniju, ima ovde i Hercegovaca, ali Krajišnicima hoću da kažem jedan stvar.

- Pre dve godine sam Rekao da ćemo da rešimo stambeni problem za ljudde koji su nešto preko EU dobijali ali trebalo bi još da plaćaju, u roku od 6 meseci ću to da rešim. Besplatno ili uz tako minimalan novac da ti ljudi imaju vlasnička prava na svoj stambeni prostor. Zapamtite, to je moje obećanje da bude završeno do kraja marta sledeće godine.

- Takođe hoću samo da vam kažem da ja još vidim grč i bol, posebno kod ljudi mojih godina i nešto starijih za zavičajem. Živimo u svojoj Srbiji sa svojim narodom. Nema ništa teže nego živeti bez svoje porodice, dece i naroda. Gde god da ste uvek je prirodno da ste sa svojim narodom. Nadam se da vam je bar malo lakše što ste u svojoj Srbiji. Naše je da uložimo u kulturu sećanja da ne zaboravimo koji su krajevi u kojima ste odrasli, u kojima ste planirali decu da odgajate. Da uvek znamo da je srpsko ime i prezime posejano ma u kojoj državi se sada nalazi.

- Hvala vam što ste uvek dobro osećali probleme Srbije. Čak i kada ne vidite sve na rpvi pogled, vi na nos tačno osetite kada je Srbija ugrožena. Izgubili ste svoja ognjišta i nećete da izgubite svoju maticu i zato vam beskrajno hvala što ste čuvali SRbiju i u prethodne dve godine kada je bila pod žestokim napadima i pritiscima.

- Mlađe generacije će da zaboravljaju poneko ponegde i odakle je došao, ali Krajišnik ima junačko srce. Krajišnici uvek znaju šta je najbolje za srpski narod, šta je najbolje za njihovu Srbiju, zato vam beskrajno hvala na podršci. Ne mogu da vam objasnim koliko vas volim, poštujem, cenim i daću sve od sebe da uvek osećate Srbiju ne samo kao majku već mesto koje ste izabrali i jedino mesto na svetu koje uvek bilo uz Krajinu. Da li je rukovodstvo bilo ovakvo ili onako, Srbija je uvek bila uz Krajišnike.

- Otrkiću vam jednu tajnu. Kad očekujem izborne rezultate, uvek prvo pitam da li mogu da dobijem rezultat sa nekog od biračkih mesta gde žive Krajišnici. Dajte mi malo više Busije, malo više Palanku, dajte mi. Hoću sebe da ohrabrim, znam da smo tamo dobili veći procenat nego uobičajno.

- Još jedan detalj. Danas su nam Srbiju sa različitih strana napali. Spolja i iznutra. Oni koji su nekada cepali srpski narod, sad bi da cepaju Srbiju. Malo im je da priznaju nezavisnost KiM, što bi hteli da uvode sakncije Rusiji, sad hoće da pokrenu separatistički pokret u Vojvodini. Moj odgovor njima je da možete da dobijete novca koliko god hoćete, neću da vam se dodvoravam, ali dok dišem suprostavljaću vam se, boriću se protiv vas i pobeđivaću vas. Čuvaćemo Srbiju jer ništa važnije, preče i lepše od Srbije nemamo. Idemo da ih pobedimo. Mnogo vam hvala. Ajmo još jače. Hvala najlepše.

Foto: Printskrin Informer TV

Obilazak zbora

Jedna žena na štandu poželela mu je da pobedi na izborima.

"Ako ne pobedite mi možemo nazad u Krajinu," rekla je.

Na zboru su i veterani "crvenih beretki", koji su Vučiću uručili poklon.

"Vi ste naš brat," rekli su mu veterani.

Krajišnici su Vučiću otpevali i pesmu koju su napisali za njega:

"Oj Vučiću naše desno krilo, sve ti zdravo i veselo bilo."

Foto: Printskrin Informer TV

Razgovor sa medijima

"Dovoljno je samo da skinem malo naočare pa da vidite podočnjake," našalio se Vučić nakon jučerašnjeg velikog dana.

"Moram da priznam, odvikao sam se od vožnje, ne mogu da razgovaram telefonom i da vozim. Čovek mora da se navikne na sve to, da je isti kao svi drugi, ne postoje privilegije."

Foto: Printskrin Informer TV

"Došao sam da posetim ove divne Krajišnike."

"Imam ova 4 štenca, hranim ih redovno, obilazim. Ćerka je ranije brinula o psima koje smo imali. Sada vidim koliko ima problem, ali i nedovoljnog ponašanja države. U prvih mesec dana ću da primim sva udruženja za zaštitu životinja, pasa. Sada sam video sve muke tih pasa. Ja nisam ništa od toga znao. Sada kad gledam i kad će vakcine, kad će ovo, granule... Tako da ću da primim te ljude, da razgovaram i da pokušam da im izađem u susret. Jedno pitanje koje je često stizalo. Oko stomatologa. Mi ćemo već 2027. krenuti sa besplatnim lečenjem, popravljanjem zuba, ne samo vađenje. A tokom godine od juna, za sve građane Srbije. Hoću da vratimo stomatologe u naše dispanzere, to je važno za sve građane. To su 2006. ukinuli, sada ćemo da vratimo."

Foto: Printskrin Informer TV

"Ovi koji se bave najodvratnijom kampanjom, ono što rade i po mrežama i po medijima, to u Srbiji nikada nije radio. Ali to će ih koštati na kraju, ljdima su odvratni takvi napadu na porodice. Video sam da je N1 prekinuo prenos u trenutku kada sam izjavljivao saučešće. Zašto? Jer su oni gotovo 2 godine lagali narod da ja nisam zapalio sveću na mestu nesreće. Da nisam izjavio saučešće. Da nisam posetio porodice, već je to bila AI ili ne znam šta. Tako da, prosto to su stvari koje nisu mogli da podnesu, zato su me isključili."

Foto: Printskrin Informer TV

"Divim se Malom na onome što je izdržao u emisiji. Ja ne verujem da bih se uzdržao. Ono što je neko od zaposlenih uradio pre ili posle emisije. Šapo majstore, pokazao si strpljenje. Neće sa mnom na duel, beže kao đavo od krsta."