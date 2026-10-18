Politika

VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU PRED IZBORE: Nema spavanja, pred nama je sedam najvažnijih dana! (FOTO)

В.Н.

18. 10. 2026. u 14:57

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je danas, tokom druženja sa aktivistima te stranke na Ribarcu u Novom Sadu, da skup održan utom gradu nije bio samo miting, već spektakl, ističući da je njegova organizacija rezultat dugotrajnog rada i odricanja velikog broja ljudi.

ВУЧЕВИЋ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ ПРЕД ИЗБОРЕ: Нема спавања, пред нама је седам најважнијих дана! (ФОТО)

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK/ bs

Vučević je aktivistima zahvalio na angažovanju i organizaciji skupa održanog u petak, poručivši da je pred njima sedam najvažnijih dana uoči izbora 25. oktobra.

On je zahvalio je aktivistima, poljoprivrednicima, traktoristima, biciklistima i svima koji su učestvovali u organizaciji, kao i građanima koji su pešačili od Bačke Palanke do Novog Sada.

- Nema spavanja narednih sedam dana. Najdužih sedam dana je pred nama - poručio je Vučević, pozivajući aktiviste da nastave kampanju i razgovore sa građanima.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK/ bs

On je istakao da kampanja za SNS ne traje 45 dana, već da se, kako je rekao, prethodne dve godine bore za Novi Sad, Srbiju i normalan život. Vučević je naveo da se pozitivna energija sa skupa u Novom Sadu širi i na druge delove Srbije, ocenjujući da je važno da građani izađu na izbore i iskažu svoju volju na biračkim mestima.

Poručio je da SNS ima svoju politiku, rezultate i jasno predstavljene kandidate, dodajući da će ta stranka prihvatiti izborne rezultate kakvi god oni bili.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK/ bs

On je okupljene aktiviste pozivao na jedinstvo u završnici izborne kampanje

Skupu su prisustvovali i članovi predsedništva SNS-a Maja Gojković i Žarko Mićin, kao i kandidat za narodnog poslanika Vladimir Balać.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Veličanstven doček za Vučića u Novom Sadu

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