DMITRIJEV je time prokomentarisao objavu nezavisnog političkog komentatora Dejvida Vensa, koji je ukazao na paniku u Briselu i Kijevu

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju, prokomentarisao je poteze američke administracije prema Kijevu rečju „šah-mat”.



Dmitrijev je time prokomentarisao objavu nezavisnog političkog komentatora Dejvida Vensa, koji je ukazao na paniku u Briselu i Kijevu, prenosi RIA Novosti.

Vens smatra da predsednik SAD Donald Tramp više neće dozvoliti Volodimiru Zelenskom da se „igra rata”, te da situacija za Kijev „vodi ka šah-matu”.

U utorak je portal „Politiko” objavio da bi SAD mogle da uskrate Ukrajini pristup američkim obaveštajnim podacima i sistemu „Starlink”.

Ovo se dogodilo nakon što je Tramp izjavio da Zelenski stvara probleme celom svetu, uz ocenu da je Ukrajini potreban lider sposoban da postigne dogovor sa Rusijom.

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