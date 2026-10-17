Rus divljao u Kini! "Napustiću teren, ako..."! Izliv besa Medvedeva kakav se ne pamti!

Uprkos svemu, grend slem šampion oprostio se od Matsera u Šangaju.

Foto: Printscreen/Tiempo de Tenis

Porazom od Rafaela Hodara, ostao je Danil Medvedev bez plasmana u finale Mastersa u Šangaju.

Nekadašnji osvajač US Opena izgubio je posle tri seta, ali je tokom meča imao i žestoku svađu sa sudijom u stolici.

Naročito se to odnosi na detalj iz prvog seta, kada je kod rezultata 4:2 za Španca i "đusa" (40:40), Rus zahtevao da vidi na ekranu gde je završila loptica posle udarca njegovog rivala.

Naime, Danil je tvrdio da je on izbacio loptu u aut, verujući da je Rafaelova loptica završila van terena pre toga.

Usledilo je objašnjenje sudije da po pravilima "hok-aj" može da prikaže samo poslednji udarac, a to je bio od Medvedeva.

Rus je u tom trenutku potpuno "poludeo" i počeo da preti kako će da napusti teren.

- Hoću da vidim tu loptu - ljutito je rekao Medvedev.

🚨 ​INSÓLITO: MEDVEDEV AMENAZÓ CON RETIRARSE DEL PARTIDO SI NO LE MOSTRABAN EL OJO DE HALCÓN. La secuencia fue así: Medvedev falla la bola, pero comienza a quejarse y exige corroborar que la bola previa de Jódar había sido buena. ​— Medvedev: "Quiero ver esa bola". — Umpire: "Por protocolo solo mostramos el último golpe (el tuyo)". — Medvedev: "Me voy a retirar. No me importa la multa, me retiro si no me la muestras". ​¿El final? El umpire tuvo que ceder para evitar que el ruso se fuera de la cancha, mostraron la jugada en la pantalla... y la pelota de Jódar había sido buena. https://t.co/c3r9bbdbqM — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 17, 2026

Usledio je odgovor sudije:

- Po protokolu pokazujemo samo poslednji udarac - odgovorio je arbitar u stolici, što je dodatno razbesnelo petog igrača ATP liste.

Onda je najavio da će izaći sa terena.

- Napustiću meč. Nije me briga za kaznu, odlazim ako mi je ne pokažete - uzvratio je Medvedev.

Pošto je sudija video da se Rus ne šali i da je odlučan u nameri, pokazao mu je snimak, na kom se videlo kako je udarac Španca bio precizan.

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