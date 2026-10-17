Rus divljao u Kini! "Napustiću teren, ako..."! Izliv besa Medvedeva kakav se ne pamti!
Uprkos svemu, grend slem šampion oprostio se od Matsera u Šangaju.
Porazom od Rafaela Hodara, ostao je Danil Medvedev bez plasmana u finale Mastersa u Šangaju.
Nekadašnji osvajač US Opena izgubio je posle tri seta, ali je tokom meča imao i žestoku svađu sa sudijom u stolici.
Naročito se to odnosi na detalj iz prvog seta, kada je kod rezultata 4:2 za Španca i "đusa" (40:40), Rus zahtevao da vidi na ekranu gde je završila loptica posle udarca njegovog rivala.
Naime, Danil je tvrdio da je on izbacio loptu u aut, verujući da je Rafaelova loptica završila van terena pre toga.
Usledilo je objašnjenje sudije da po pravilima "hok-aj" može da prikaže samo poslednji udarac, a to je bio od Medvedeva.
Rus je u tom trenutku potpuno "poludeo" i počeo da preti kako će da napusti teren.
- Hoću da vidim tu loptu - ljutito je rekao Medvedev.
Usledio je odgovor sudije:
- Po protokolu pokazujemo samo poslednji udarac - odgovorio je arbitar u stolici, što je dodatno razbesnelo petog igrača ATP liste.
Onda je najavio da će izaći sa terena.
- Napustiću meč. Nije me briga za kaznu, odlazim ako mi je ne pokažete - uzvratio je Medvedev.
Pošto je sudija video da se Rus ne šali i da je odlučan u nameri, pokazao mu je snimak, na kom se videlo kako je udarac Španca bio precizan.
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