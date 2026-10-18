Oglasio se Emilijano Martinez: Argentincu polomljena vilica na meču Everton - Čelsi
Nove informacije oko povrede Emilijana Martineza.
Na utakmici Everton - Čelsi tešku povredu zadobio je fudbaler domaće gostiju Emilijano Martinez. Argentinac se povredio nakon žestokog sudara sa Džaredom Brajtvajtom, te je ostao nepomično da leži.
Nakon toga otišao je kod lekara na preglede. Poslat je argentinski golman na CT i ustanovljeno je da nema povrede kičme i vrata, ti snimci su bili uredni, međutim, pokazano je da ima prelom vilice.
Nakon obavljenih pregleda, usledila je hirurška intervencija. Proteklo je sve u najboljem redu i Dibu Martinez poslao je poruku iz bolničke postelje.
- Najvažnija su tri boda i to što nismo primili gol. Vraćam se za nekoliko sedmica - napisao je Emilijano Martinez.
Prva procena je da će pauzirati oko mesec i po dana, što znači da će propustiti minimum šest utakmica Čelsija, a neće ga biti ni za naredno okupljanje reprezentacije. Argentina će u 'novembarskom prozoru' igrati protiv Urugvaja i Kostarike.
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