"SRBIJA JE MEĐU TOP TRI EKONOMIJA PO STOPI RASTA" Mali: Plate i penzije uvek mora da budu iznad nivoa inflacije

SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o ekonomiji Srbije.

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- Imate deficite platnog prometa, 2011. godine taj deficit je bio 12 odsto, sada je 3 ili 4 odsto. Vama devize i dolaze. Tada niste imali strane direktne investicije. Mi branimo krus redovnim ekonomskim aktivnostima. Kurs dinara zavisi od deviznog priliva koji imate (kada vam dolaze strane direktne investicije, kada donose devize, naknade iz inostranstva) - naveo je Mali.

- Nama je izvoz desetosruko veći nego 2012. godine. Kad im odgovorim na pitanje kako izvoz raste, oni neće da slušaju. Mi smo privlačenjem stranih direktnih investicija... imamo sporazume sa EAUA, Kinom, Emiratima, izvozi se bez carina, bez taksi. Devizni priliv čuva taj kurs. Nemamo problem zahvaljujući ekonomskom modelu koji smo pokrenuli. To kaže MMF, pogledajte šta kaže. Sumnjam da to čitaju naši protivnici - pomenuo je Mali.

- Ja sam juče bio na debati i pre tri dana. Dođu mi blokaderi ovi - moramo da izađemo iz toga da je Srbija zemlja jeftine radne snage. 1.034 evra prosečna zarada, 70 odsto BDP su usluge. Koje najbrže rastu. Njihova prva pretpostavka je pogrešna. Ovaj jedan kaže da smo izazvali hiperinflaciju, 1,9 odsto, 1,2 osto. U Nemačkoj preko 4 odsto. Nismo mi izazvali rat u Persijskom zalivu. Naša ekonomija je izuzetno stabilna - dva najveća stuba - investicije, drugi stub veće plate i penzije, u svakom izveštaju MMF.

- Investicije, i to da imamo kupovnu moć. Plate i penzije rastu u realnom iznosi. Pogledajte šta kaže MMF pre dva dana: Ovo vam je projekcija rasta naše ekonomije do 2031. godine. Srbija je među top tri ekonomija po stopi rasta. Prva je Malta i Turska. Prosek evrozone projektovan je za 7, 2 odsto. Za 5 godina rašćemo 3 puta brže. S jedne strane ekonomski model ispravan, na dobrom smo putu i strani investitori nam veruju. Na dobrom smo putu i treba još puno toga da uradimo i zato tražimo poverenje građana. Imaćemo stopu rasta ove godine 3,6 odsto.

- Koliko mogu u narednih 5 godina plate i penzije da se povećaju? Pa pratite stopu rasta. Plate i penzije uvek mora da budu iznad nivoa inflacije. Mi ovu zbog rata nismo izazvali. Morate da stvarate novu vrednost, da iznalazite izvore rasta. Metro, superkompjuteri, autoputevi. Najveći problem u Evropi je pasivnost. Ne znaju da nađu izvore rasta. Otvaramo nove stvari, autoputeve. Ovde je program za istok i jug Srbije - ističe Mali.