Košarka

Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)

Vukašin Miljković

17. 10. 2026. u 07:19

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SRPSKI as je ponovo pokazao da je najbolji dodavač lopte u NBA ligi.

Јокић поново извео магију: Пас иза леђа оставио Лејкерсе и публику без текста! (ВИДЕО)

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Denver je tokom noći odigrao još jedan pripremni meč uoči starta NBA lige koji nam se bliži, a ovoga puta je bio bolji od Los Anđeles lejkersa rezultatom 118:105 u "Kripto.kom areni".

Nagetsi su vodili od početka do kraja, prvu četvrtinu su pobedili sa 14 razlike i do kraja su samo održavali tu prednost.

Nikola Jokić je imao još jedno odlično veče, upisavši 17 poena, osam skokova i devet asistencija uz fantastične procente iz igre, a utakmicu je obeležilo njegovo novo maestralno dodavanje, nešto što je postala tradicija tokom ove NBA predsezone.

Jokić je sredinom prve četvrtine tokom kontranapada Denvera maestralnim pasom iza leđa zadivio komentatore, kao i čitavu arenu i pronašao samog Bazilea pod košem kojem nije bilo teško da to pretvori u nove poene.

Nikola je imao već par sjajnih poteza tokom predsezone i pokazuje da u sjajnoj formi dočekuje početak NBA lige, samo je pitanje da li će ostatak Denver nagetsa uspeti da ga isprati, pitanje koje se već godinama postavlja...

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